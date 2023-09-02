Нова політика Маска в Х сприяла поширенню російської пропаганди, — WP

Європейські аналітики з'ясували, що протягом 2022 року прокремлівська аудиторія та охоплення акаунтів у соцмережах значно збільшилися по всій Європі. А в першій половині 2023 року охоплення та вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли.

Дослідження Європейської комісії показало, що нинішня політика власника Twitter (нині компанія "Х") Ілона Маска призвела до того, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни. Попри заходи проти поширення роспропаганди з боку найбільших компаній соціальних мереж, включно з Meta, російська дезінформація проти України процвітає. Про це 1 вересня повідомили журналісти The Washington Post.

Автори матеріалу нагадали, що Ілон Маск вивів свою соціальну мережу з добровільного кодексу поведінки щодо боротьби з дезінформацією, який набув широкого поширення в червні 2022 року, а також пом'якшив правила розміщення контенту і скоротив штат співробітників служби безпеки.

Це призвело до того, що протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, що підтримують Кремль, значно збільшилися в усій Європі, йдеться в дослідженні.

Ба більше, у першій половині 2023 року охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли. Аналітики припустили, що така ситуація виникла завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter.

При цьому було зазначено, що в ЄС застосовують більш жорсткий підхід до моніторингу інформації, ніж у Сполучених Штатах. Так, 25 серпня набув чинності закон про цифрові послуги, який зобов'язує власників соцмереж оцінювати ризик появи неправдивої інформації та не допускати підвищення рейтингу публікацій, що містять неправдиву інформацію.

Водночас аналітики зазначили, що компанія Маска не змогла зупинити поширення російської пропаганди, і в цьому платформа Twitter виявилася не самотньою.

"Прокремлівські акаунти продовжують охоплювати найбільшу аудиторію на платформах Meta. Водночас в Telegram після вторгнення Росії в лютому 2022 року розмір аудиторії підтримуваних Кремлем акаунтів збільшився більш ніж утричі", — підкреслили аналітики.

Коментуючи результати дослідження європейців, американські оглядачі сказали, що численні пропагандистські кампанії використовують мову ненависті, підтримують екстремістів і загрожують національній безпеці, потенційно впливаючи на європейські вибори наступного року. Водночас і компанія X, і Meta не відповіли на прохання журналістів про коментар.

Нагадаємо, журналісти The New Yorker 22 серпня повідомили, що Ілон Маск у телефонній розмові з представниками Пентагону, щодо надання супутникового інтернету українській армії, згадав, що особисто розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним. Зазначалося, що Маск побоювався, ніби надання зв'язку Starlink у РФ вважатимуть військовою допомогою Україні.