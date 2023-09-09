У підсумковому комюніке саміту G20 в Індії торкнулися теми України: про що змогли домовитися

Країнам "Великої двадцятки" вдалося узгодити спільний документ за підсумками саміту на день раніше. Особливу увагу приділили війні в Україні, а саме продовольчій та енергетичній безпеці.

Країни G20 опублікували спільне комюніке за результатами саміту на території Індії. Їм вдалося домовитися про глобальні речі, зокрема й щодо України. Про це йдеться в опублікованому документі 9 вересня.

Спочатку очікувалося, що підсумкову угоду буде опубліковано лише 10 вересня, проте країнам "Великої двадцятки" вдалося досягти консенсусу на день раніше.

Документ містить у собі 83 абзаци і 37 сторінок, захоплюючи різні тематики проблем. Від енергетики до повномасштабної війни РФ проти України.

"Це повна заява зі 100-відсотковою одностайністю", — сказав Амітабх Кант, головний учасник переговорів G20 від Індії.

Саміт G-20 в Індії: що говорили про Україну

Щодо України партнерам вдалося узгодити безліч пунктів (8, 10, 11, 13). Насамперед у документі йдеться про те, що всі країни мають діяти в повному обсязі відповідно до цілей і принципів Статуту ООН, а ось застосування або погроза ядерної зброї під час конфлікту вважається неприпустимим сценарієм.

Окрему увагу країни G20 приділили людським стражданням в Україні, а також негативним наслідкам війни загалом. Це і глобальна продовольча безпека, і енергетична. Під час дискусії були різні погляди й оцінки ситуації.

Не оминули тему українського зерна, поставки якого викликають проблеми через вихід РФ із "зернової угоди". На саміті закликали негайно відновити постачання продовольства та сировини з України та Російської Федерації.

"Це необхідно для задоволення попиту в країнах, що розвиваються і найменш розвинених країнах, особливо в Африці", — ідеться в повідомленні.

Насамкінець було зазначено, що країни "Великої двадцятки" лише вітатимуть конструктивні ініціативи, які підтримали б справедливий і міцний мир на території України.

Наступний саміт G20 відбудеться 2024 року на території Бразилії.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відмовився особисто приїжджати на саміт G20 в Індії. У канцелярії прем'єр-міністра країни заявили, що на саміті "Великої двадцятки" РФ представить Сергій Лавров.

8 вересня з'явилася інформація, що голова КНР Сі Цзіньпін також не приїде на саміт G20 в Індії. За даними журналістів, Пекін представить прем'єр-міністр Лі Цян.