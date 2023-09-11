"Не стосуються допомоги партнерів": Зеленський прокоментував випадки корупції в Україні (відео)

Президент України заявив, що не бажає жодних компромісів із будь-якими корумпованими людьми.

Випадки корупції в Україні не стосуються допомоги союзників, які постачають зброю та різне озброєння нашій державі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, яке опублікував Офіс президента.

Журналіст Фарід Закарія наголосив на тому, що українське суспільство називає корупцію основною проблемою, якщо не брати до уваги бойових дій. Він також пригадав слова окремих американських політиків, які висловилися за припинення фінансово допомоги нашій державі, оскільки вважають, що надалі така допомога означатиме тільки корупційні ризики.

Зеленський у відповідь зазначив, що усі випадки, які нещодавно були зафіксовані, не стосується питання постачання збої чи коштів. Політик звернув увагу на прозорість та контроль з боку влади, яка докладає відповідних зусиль.

"Це інші справи, це не про партнерів", – заявив він.

На уточнювальне запитання, чи здатен керівник держави здійснити зміни, аби унеможливити корупцію, він відповів, що у нього немає іншого вибору. З його слів, представники влади не бажають жодних компромісів із будь-якими корумпованими людьми, а також навіть не будуть миритися з думками про це.

"Тут у мене немає альтернативи, і я її не хочу", – заявив президент у розмові з американським журналістом.

Нагадаємо, Зеленський 11 вересня прокоментував контрнаступ ЗСУ. З його слів, необхідно визнати реалії фронту. Також він зазначив, що Росія не готова йти на поступки і закінчити конфлікт мирно. Він наголосив на тому, що "щасливого кінця" не буде, адже Україна втратила значну кількість людей під час захисту від збройної агресії Росії.