У МЗС РФ викликали посла Франції через "русофобські дії" на саміті G-20 (відео)

Представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова назвала відмову в допуску для журналістів із РФ на пресконференцію президента Франції "дискримінацією" і "расистською витівкою команди Макрона".

У понеділок, 18 вересня, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації викликали посла Франції в РФ П'єра Леві. Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті відомства.

Повідомляють, що французького дипломата викликали на знак протесту проти "дискримінаційних і відверто русофобських дій представників французької влади" в рамках саміту "Великої двадцятки" в Індії.

Йдеться про відмову в допуску на пресконференцію президента Франції Еммануеля Макрона представникам російських ЗМІ "РИА Новости" і "Russia-News".

"З російського боку дано принципові оцінки недружнім актам Парижа, які кричущим чином порушують основоположний принцип свободи преси та перешкоджають її представникам виконувати свою роботу", — заявили в МЗС.

У відомстві також стверджують, що француженку організатори відмовилися просити вибачення за свої дії.

Російських журналістів не пустили на пресконференцію Макрона: що відомо

Представник МЗС Росії Марія Захарова 10 вересня заявила, що головному редактору "Russia-News" Катерині Надольській "у грубій формі" відмовили в допуску на пресконференцію президента Франції в Нью-Делі.

Марія Захарова назвала подію "дискримінацією" і "расистською витівкою команди Макрона". За її словами, причина відмови нібито криється в тому, що "журналіст представляє саме російське ЗМІ".

"Розглядаємо те, що трапилося, ще й як кричущий прояв расизму та агресивного націоналізму, оскільки в основі інциденту лежить акт дискримінації за національною ознакою. Вимагаємо вибачень від Єлисейського палацу на адресу представника ЗМІ", — завила Захарова.

У Мережі також з'явилося зняте на телефон відео розмови російської журналістки з охороною заходу.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 13 вересня, президент Франції Емманюель Макрон зрозумів, що помилявся, коли говорив, що главі Кремля Володимиру Путіну потрібно "зберегти обличчя". Зараз у французького лідера більш серйозний настрій на підтримку України.

Раніше, 7 вересня, ми повідомляли, що французький чиновник розповів деталі переговорів щодо підсумкового комюніке саміту G-20. За його словами, чиновники з Китаю пом'якшили позицію щодо України.