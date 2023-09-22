"Швидко не забудеться": у МЗС Польщі розкритикували Україну за "образливу" політику

Польський міністр Збіґнєв Рау переконаний, що тепер потрібна титанічна робота, щоб відновити довіру між країнами. Він зазначив, що дії українського уряду шкодять обом державам.

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау відповів на критику президента України Володимира Зеленського, назвавши його слова "вкрай образливими". Про це відомо з його публікації у соцмережах від 21 вересня.

Керівник польського МЗС зазначив, що порівняння країни з Росією ведуть до "глибокого переосмислення польської свідомості щодо України та українців".

"У тих самих домівках, де ми спонтанно приймали українських біженців, за столами, де слухали розповіді про їхню долю, сьогодні ми дивуємося, як можна в одному ряду згадувати поляків і росіян, які кривдять українців", — написав Рау.

Він нагадав, що Україна та Польща століттями були жертвами російського імперіалізму, переживаючи зґвалтування, пограбування, депортації та розстріли. Зі слів міністра, допомога уряду стала можливою саме завдяки тому, що поляки розуміли своїх сусідів та відчували симпатію зі співчуттям.

"Тому нинішня політика України є для нас не тільки шкідливою і болючою, а передусім образливою. Важко припустити, що це швидко забудеться. Тому це шкідливо для України. Разом ми багато втрачаємо від цього", — заявив Рау.

Водночас він підкреслив, що Польща вірить в перемогу України та не буде "стояти осторонь".

"Але ми не дозволимо торгувати нашими відносинами заради приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні. Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польського суспільства до доброї волі української влади", — додав керівник МЗС.

Нагадаємо, 19 вересня президент Володимир Зеленський відніс Польщу до "політичного театру" навколо зернового імпорту, який грає на руку Росії. Після цих слів до польського МЗС викликали посла України, щоб передати "рішучий протест".

Така різка заява прозвучала тлі зернового конфлікту між Україною та Польщею. Після розриву зернової угоди ЄС зняв обмеження на імпорт української агропродукції, але Польща не захотіла відкривати кордони для зерна. Уряд пояснював це власними інтересами, адже місцеві фермери втрачали заробіток через ввезення збіжжя з України.