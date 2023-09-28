"Будемо стояти пліч-о-пліч": Зеленський вперше зустрівся із новим міністром оборони Британії

Глава британського Міноборони наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну, адже "відчуває наш біль за все, що відбувається".

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Грантом Шаппсом, для обговорення питань оборони. Про це глава держави повідомив у Telegram.

У тексті під відеозаписом президент подякував уряду Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України.

"І також дякую, що ми можемо покладатися на вас", – додав Зеленський.

Грант Шаппс наголосив, що Лондон продовжить підтримувати Україну.

"Ми відчуваємо ваш біль за все, що відбувається. Ми будемо стояти пліч-о-пліч весь час", — сказав глава британського Міноборони.

Грант Шаппс

Він також передав вітання від прем'єр-міністра Ріші Сунака та свого попередника Бена Воллеса.

Окрім того, на зустрічі у Києві обговорили, зокрема, питання посилення української ППО напередодні зимового періоду. Також розглянули можливість початку переговорів щодо укладання двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Відомо, що на зустрічі були присутні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров. З боку Шаппса – глава штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

Нагадаємо, 25 вересня на британському урядовому сайті повідомили, що країна провела навчання для українських саперів та надала Збройним силам 1,5 тисячі комплектів відповідного обладнання для розмінування.