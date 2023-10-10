"Невідкладна нарада": Боррель запросив глав МЗС Ізраїлю та Палестини на екстрену зустріч ЄС

За словами дипломата Жозепа Борреля, переговори відбудуться у другій половині дня 10 жовтня.

Високопоставлений представник Європейського Союзу Жозеп Боррель відправив запрошення главам Міністерства закордонних справ Ізраїлю і Палестини Елі Коену і Ріяду Аль-Малікі на невідкладну нараду міністрів закордонних справ ЄС. Про це він написав у X (колишній Twitter).

Він запланував збори на вівторок, 10 жовтня, у другій половині дня.

Боррель висловив очікування, що на засіданні Ріяд Аль-Малікі представить позицію Палестинської адміністрації.

Нагадаємо, у кібуці Кфар Аза батьки сховали дітей у притулок, а самі вирішили взяти до рук зброю і дати бій терористам ХАМАС. Ізраїльтяни ліквідували сімох бойовиків. Подружжя загинуло в бою, але змогло захистити дітей, які зараз у безпеці.

Раніше в ХАМАС заявили про готовність обговорити перемир'я з Ізраїлем. Заява прозвучала на тлі підготовки Ізраїлю до проведення наземної операції в секторі Газа після того, як бойовики прорвали кордон.

Нагадаємо також, В Ізраїлі ввели "пункт 40 Алеф" — офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".