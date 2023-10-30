Росію чекають виступи росіян проти мусульман, — "організатор" бунту в Махачкалі Ілля Пономарьов

Російського опозиціонера Іллю Пономарьова російська влада і блогери, включно з Ксенією Собчак, звинуватили в "організації" масових заворушень в аеропорту Махачкали 29 жовтня. Тоді сотні протестувальників прорвалися на злітну смугу, намагаючись обшукати рейс із Тель-Авіва. Фокусу вдалося поспілкуватися з Пономарьовим і дізнатися про його "причетність" до єврейського погрому в аеропорту Махачкали і майбутнього російських націоналістичних протестів.

Губернатор Дагестану Сергій Меліков назвав головним призвідником і організатором єврейського погрому в аеропорту Махачкали паблік "Утро Дагестана". Цей паблік свого часу був пов'язаний із російським опозиціонером, колишнім депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим.

"Утро Дагестана" 28 і 29 жовтня почав публікувати повідомлення про "біженців з Ізраїлю", які нібито прибувають на Північний Кавказ. Пізніше це переросло в заклики виходити на протести.

На своїй сторінці у Facebook Пономарьов спростував будь-який зв'язок з "Ранком Дагестану". Разом з тим, він не заперечує, що був причетний до заворушень, які відбулися в цьому регіоні восени 2022 року. Тоді в Дагестані протестували проти загальної мобілізації.

Фокусу вдалося поспілкуватися з Іллею Пономарьовим на тему його причетності до організації заворушень і ймовірності нових погромів на міжнаціональному або релігійному ґрунті.

Ілля, у Мережі посилюється обговорення теми вашої участі в подіях 29 жовтня в аеропорту Махачкали. Як ви можете це прокоментувати?

Х***я. Що я можу прокоментувати? Це поширюється паном Волковим (Леонід Волков — російський опозиціонер, екссоратник Олексія Навального), це відомий російський опозиційний троль, який бореться проти всіх інших опозиційних груп, намагаючись їх всіляко підставити, розповісти про них якесь г***о. Ось, відповідно він у своєму репертуарі продовжує. При цьому сумлінні люди на це ведуться. Я робив заяву в перший день щодо підтримки Ізраїлю. Як відомо, я політик лівої орієнтації, відповідно інтернаціоналізм — це ключова частина моєї публічної політичної позиції. Основа мого політичного менталітету, на відміну від пана Волкова, якого завжди, як і всю "навальницьку групу" звинувачували якраз у протилежному — націоналізмі. І досить справедливо звинувачують. Загалом, це просто є внутрішньополітичною конкуренцією російської опозиції, яка проявляється в такому ось потворному вигляді.

З іншого боку, я хочу сказати, хіба хто-небудь здивований, що Росія докотилася до єврейських погромів? Я, особисто, абсолютно не здивований — до цього все йшло, і ось воно. Але, тільки навіщо приписувати це людям, які займаються всім можливим для того, щоб міжнаціональних конфліктів у країні не було?

Добре, що тоді сталося в Махачкалі, на вашу думку?

Стався єврейський погром. Це ж видно й очевидно. Те, що ми бачимо, те й сталося.

Ви торкнулися теми міжнаціональних конфліктів, чи варто чекати майбутніх бунтів і виступів? Наскільки ймовірні мусульманські силові протести?

Я думаю, що малоймовірно. Але цілком можливе бажання мусульманських регіонів відокремитися, піти своїм шляхом — це теоретично можливо. Тут скоріше, я б сказав, що набагато ймовірніша зворотна історія — не мусульманські, а націоналістичні виступи самих росіян проти мусульман. Ось це набагато вірогідніше, тому що в Москві, наприклад, велика кількість мусульман, близько трьох мільйонів осіб. І рівень роздратування москвичів на цю тему зашкалює і влада на цій темі ще активно грає. Я абсолютно не здивуюся. Кілька разів уже палахкотіло з різних приводів, я не здивуюся, якщо це піде далі.

У різних тематичних пабліках і коментарях у соцмережах говорять про вашу єврейську національність. Чи так це?

Співчуваючий я. Хотілося б мати до цього більш прямий стосунок, але, на жаль, ні (сміється)

Сотні жителів Махачкали заблокували літак із Тель-Авіва, щоб пустити не на свою територію євреїв Фото: Telegram

Останнє запитання. Хотілося почути вашу думку, чи буде Третя світова війна через події в Ізраїлі та секторі Газа?

Хтось каже, що конфлікт у Газі вже є елементом цього. Але я скажу, що перебільшувати сильно не варто, проте в цьому є раціональне зерно. Я думаю, що загроза існує, тому що є тактичні інтереси різних країн, зокрема пана Путіна, який на цій усій справі активно грає. Та й з ізраїльською владою там не все очевидно, враховуючи всі політичні протести останнього часу, для них ця війна — привід перевести увагу на щось інше. Це ось така собі вороняча слобідка, яка таким чином дає про себе знати. Тому сказати, що це світова війна, напевно, буде перебільшенням. Але, те, що все це дуже сумно, це точно.

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов 2019 року набув громадянства України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року займає активну антикремлівську позицію, співпрацює з підрозділом Легіон "Свобода Росії", створеним із російських добровольців і військовополонених.