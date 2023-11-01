Макрон зустрівся з Токаєвим і похвалив його за відмову бути "васалом будь-якої влади"

Центральну Азію на Заході довгий час вважали "заднім подвір'ям" Росії. Тож увагу, зокрема, Франції вона привернула після початку війни в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Казахстану 1 листопада у межах першого етапу поїздки до Центральної Азії. Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі з очільником Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим Макрон схвально висловився щодо позиції країни, зокрема, її відмови стати на бік Москви під час нападу на Україну.

"Франція цінує шлях, яким ви прямуєте, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", — сказав Макрон.

Він назвав зустріч з Токаєвим "історичною" та зазначив, що розуміє тиск та труднощі, яких зазнає Казахстан.

"Я в жодному разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск, який дехто може чинити на вас", — сказав президент Франції.

Він також зазначив, що Франція та Казахстан підписали ділові угоди, включно із декларацією про наміри щодо партнерства в затребуваній галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.

"Багатий нафтою Казахстан уже став альтернативним постачальником сирої нафти для європейських країн, який перекриває постачання з Росії, і є важливою ланкою на новому торговому маршруті Китай-Європа в обхід Росії", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Казахстан і Узбекистан, який Макрон відвідає наступним, відмовилися визнати анексію Росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти Москви, водночас називаючи як Росію, так і західні країни, такі як Франція, своїми стратегічними партнерами.

Кілька президентів Франції раніше відвідували Казахстан, але візит Макрона до Узбекистану буде першим з часу розвалу СРСР.

"Ми поважаємо наших друзів, ми тут, коли ми їм потрібні, і ми поважаємо їхню незалежність", — наголосив президент Франції.

5 серпня стало відомо, що в Казахстані хочуть заборонити символи "Z", "V" та "Армія Росії". Наразі Генпрокуратура опрацьовує правові підстави для заборони реалізації етнополітизованої символіки в країні.