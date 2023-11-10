Україна не підписала мирну угоду з Росією через США, — Орбан

Угорський прем'єр-міністр заявив, що слова ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера про зрив мирної угоди в Стамбулі є правдивими.

Україна нібито не підписала мирну угоду з Російською Федерацією навесні 2022 року через вказівки Сполучених Штатів Америки. Таку думку висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час інтерв'ю радіо Kossuth, передає Hirado 10 листопада.

За його словами, заява колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера про проведення мирних переговорів між Україною і Росією в Стамбулі нібито є правдою.

"Прем'єр-міністр (Віктор Орбан, — ред.) назвав Шредера "важковаговиком", який "не говорить дурниць", а потім схвально сказав, що українці відмовилися підписувати цей план "під тиском американців", — ідеться в повідомленні.

Ексканцлер Німеччини про "зірвані" переговори: що відомо

21 жовтня Герхард Шредер заявив, що 2022 року нібито отримав запит від України, чи зможе він стати посередником між країнами, що воюють, і передати повідомлення президенту Росії Володимиру Путіну.

Під час переговорів у Стамбулі, які відбувалися в березні 2022 року, було нібито 5 пунктів "мирного плану", зазначає політик. У них йшлося про відмову членства України в НАТО, дві державні мови, автономію Донбасу, гарантії безпеки та переговори про статус Криму.

"Єдині, хто міг би врегулювати війну щодо України, — це американці. На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умєровим українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили", — заявив Герхард Шредер.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, що глава МЗС Литви розкритикував ідею "миру" з РФ. За словами Габріелюса Ландсбергіса, для Росії мирна угода означатиме лише "час переозброїтися" і знову атакувати мирні міста чужої держави.