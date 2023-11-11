"Брехливі у**ки": мер Дніпра Філатов образив учасників акції "Гроші на ЗСУ" (фото)

Чиновник не поскупився на епітети і нецензурні вирази на адресу учасників акції "Гроші на ЗСУ", які вийшли до будівлі міськради Дніпра з вимогою виділяти кошти з бюджету на українську армію.

Мер Дніпра Борис Філатов різко висловився на адресу місцевих жителів, які вийшли до будівлі міської ради в суботу, 11 листопада, на мирну акцію "Гроші на ЗСУ". У своєму Telegram чиновник образив учасників заходу, назвавши їх "у**ками".

Свій гнівний пост мер міста на Дніпрі почав із того, що він завжди називає "речі своїми іменами". Потім перед тим, як вибухнути образами, Філатов попросив на нього не ображатися.

"Дивіться, шановні "активісти", "волонтери" та "мітингарі", безумовно та попри все я вважаю вас не просто корисними ідіотами. Не ображайтеся.. Ви — у**ки", — написав чиновник.

Філатов не обмежився однією образою і застосував ще низку епітетів на адресу учасників акції, які нібито назвали чиновника "злочинцем, корупціонером і колаборантом".

"А містечкові "борці з корупцією" – це навіть не у**ки. Це боягузлива падаль, що здиміла в перші дні війни, аби потім (як ті жуки-скарабеї) повернутися через пів року до катання кульок з г*вна. Коли ви бігаєте Дніпром і розповідаєте, що "Філат офшоров" – злодій, корупціонер та колаборант" чи будь-яку іншу дурню, то ви – просто дешеві, нікчемні та брехливі у**ки. Недолугі та нереалізовані", — написав у публічному каналі Філатов.

Учасники акції "Гроші на ЗСУ" Учасники акції "Гроші на ЗСУ" Учасники акції "Гроші на ЗСУ" Учасники акції "Гроші на ЗСУ" Учасники акції "Гроші на ЗСУ"

За словами мера, всі ті, хто вийшов до будівлі міськради, "не мають до громадянського суспільства жодного стосунку". Водночас Філатов додав, що у нього є всі підстави так ставитися до цих людей, хоча про причини такого ставлення до конкретних осіб не розповів.

Примітно, що перед тим, як вибухнути образами, Філатов написав шість речень про свої унікальні, в буквальному сенсі слова, заслуги. Так, кожне речення починалося словами "Я єдиний мер в Україні…" і далі перераховувалися нібито чесноти чиновника.

"Я єдиний мер в Україні, на кого готували замах сепаратисти. Я єдиний мер в Україні, якого як "нациста" цитує в Раді безпеки ООН російський міністр Лавров", — пише серед іншого Філатов.

Зазначимо, що акція "Гроші на ЗСУ" проходить у Дніпрі не вперше. Регіональний телеканал "Відкритий" 28 жовтня повідомив, що під міською радою Дніпра відбувається акція з вимогою виділяти кошти на ЗСУ. І це вдруге, коли дніпряни зібралися під будівлею міськради з вимогою виділяти бюджетні кошти насамперед на потреби української армії.

Нагадаємо, після одного з ракетних ударів росіян по Дніпру мешканці пошкодженої багатоповерхівки поскаржилися в соцмережах на відмову місцевої влади відшкодувати збитки за зруйноване житло. У відповідь мер міста Борис Філатов запропонував таким громадянам переїхати до Запоріжжя.