"Це не безвихідь": війна РФ проти України на виснаження, потрібно багато часу, — Кая Каллас

Глава естонського уряду Кая Каллас вважає, що війна проти України закінчиться тоді, коли Росія зрозуміє, що не може перемогти. Вона упевнена, що військовослужбовці ЗСУ мають вищий бойовий дух, адже "борються за свої домівки".

Російська Федерація, продовжуючи військову агресію, сподівається протриматися довше, ніж Україна. Проте допомога країн-партнерів допоможе Силам оборони України вистояти у протистоянні. Про це 14 листопада заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас інтерв'ю "Голосу Америки".

Вона наголосила на важливості подальшої підтримки України країнами Заходу. "Ця війна на виснаження. Це не безвихідь, але потрібно багато часу", — сказала Каллас.

Глава естонського уряду вважає, що люди, ресурси та бойовий дух є ключовими елементами у такому протистоянні.

"Росія думає, що може протриматися довше за Україну. Проте я маю підстави вірити, що наша підтримка допоможе Україні протриматися довше за Росію", — зазначила Кая Каллас.

Вона звернула увагу на те, що США та країни Європи допомагають тренувати українських військових на своїх територіях.

"Європа навчає від 30 до 40 тисяч військових. Якщо стільки ж тренує Америка, то це 80 000 тренованих солдатів проти строковиків, які відправляються у бій з боку РФ. Отже, ми можемо бути витривалішими, ніж Росія з точки зору людей", — зазначила прем’єр.

Також вона відзначила, що сукупний ВВП європейських країн в 7 разів більший, ніж у РФ. Санкції, накладені на країну-агресорку, мають свій вплив. Росія втратила третину свого бюджету і не має зовнішніх надходжень. На додачу, оборонний бюджет країн-учасниць коаліції "Рамштайн" у 13 разів більший, ніж у РФ.

"Вони втратили третину свого бюджету, і не можуть нічого отримати ззовні. Вони мають проблеми", — заявила політик. Глава уряду Естонії вважає, що війна проти України закінчиться тоді, коли Росія зрозуміє, що не може перемогти, і що це була помилка.

"Усі лідери в Європі висловили свою політичну волю щодо підтримки України, тому що для миру у світі важливо, щоб агресія не окупилася", — наголосила вона.

Каллас упевнена, що військовослужбовці Збройних сил України мають вищий бойовий дух, ніж у російські окупанти, адже вони "борються за свої домівки".

"Бойовий дух у них однозначно вищий, ніж у Росії. Нам також залишається вірити у перемогу України", — наголосила Кая Каллас.

Нагадаємо, 27 жовтня на саміті Європейського Союзу західні союзники України намагалися переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо продовжити допомагати Києву.