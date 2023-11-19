Володимир Зеленський змінив командувача Медичними силами ЗСУ

Новим командувачем президент України призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

Володимир Зеленський 19 листопада записав традиційне відеозвернення до жителів України. Президент України розповів про підсумки 634-го дня війни з РФ. І повідомив про кадрові зміни.

Президент розповів про кадрові зміни під час свого щоденного звернення до українців.

Зеленський повідомив про заміну командувача Медичними силами ЗСУ. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко глава держави новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

Заява Володимира Зеленського

Казмірчук раніше обіймав посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Президент України наголосив, що потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення українських солдатів.

"Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута справді правильно та ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі Сили оборони", — сказав Володимир Зеленський.

Хто такий Анатолій Казмірчук

Анатолій Петрович Казмірчук — заслужений лікар України, доктор медичних наук, лауреат премії Кабінету Міністрів України за розробку та впровадження інноваційних технологій. А також генерал-майор медичної служби.

Раніше Казмірчук обіймав посаду начальника відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міністерства оборони України.

З 2005 по 2011 був начальником нефрологічного відділення клініки урології та нефрології Головного військового клінічного госпіталю.

21 листопада 2017 року захистив докторську дисертацію.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію.

Санкції торкнуться експрем'єр-міністра України Миколи Азарова (2010-2014), ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника (2010-2014), а також колишнього народного депутата Олега Царьова (2002-2014).