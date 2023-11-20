Слова Зеленського про ХАМАС не дозволили створити широку коаліцію підтримки України, — Подоляк

На думку радника глави ОП, на Близькому Сході не розуміють заяв українського президента, де він порівнює Росію з терористами ХАМАС. Унаслідок цього відносини з цими країнами "охололи".

Заяви президента України Володимира Зеленського про схожість Росії й терористичної організації ХАМАС перешкоджали розширенню союзів за межі Заходу і підтримки України на Близькому Сході. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю британській газеті The Guardian, опублікованому 20 листопада.

Як зазначає видання, Зеленський назвав ХАМАС і Росію "одним і тим самим злом".

"Це підриває прагнення України до розширення альянсів на Близькому Сході та в інших країнах за межами Заходу, що було ключовим завданням нещодавно призначеного міністра оборони Рустема Умерова", — пишуть британські журналісти.

Подоляк визнав, що у відносинах із багатьма незахідними країнами настав "холод". "Це ускладнює створення ширшої коаліції підтримки України в боротьбі з Росією", — сказав він.

Що сказав Зеленський про ХАМАС

Раніше президент Зеленський кілька разів висловлював підтримку Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня. В одній зі своїх заяв він відзначив схожість між Росією і терористами ХАМАС, зазначивши, що, на його думку, обидві ці сили являють собою "однакове зло", відмінність лише в тому, що "там терористична організація, а тут — терористична держава, яка вдарила по Україні".

Крім того, Зеленський зазначив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, що здійснюються терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю The Guardian Михайло Подоляк відповів на висловлювання про наявність конфлікту між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За словами радника глави ОП, його"не може бути за визначенням".