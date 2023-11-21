Європарламент погодився відкрити офіс у Києві на прохання України, – Euractiv

Рішення має на меті полегшити відносини з українським парламентом, зокрема, зв’язати його з "відповідними комітетами" Європарламенту.

Європейський парламент ухвалив рішення відкрити офіс в Україні. Головна мета — посилити підтримку Верховної ради на прохання вищих українських урядовців. Про це повідомляє Euractiv.

Рішення, як йдеться у повідомленні, було ухвалене ввечері в понеділок, 20 листопада. Воно має на меті полегшити відносини з українським парламентом, зокрема, зв’язати його з "відповідними комітетами" Європейського парламенту та полегшити адміністративну роботу. Ймовірно, офіс запрацює у Києві.

У Європейського парламенту функціонує офіс для зв’язку для кожної країни-члена, який надає допомагає парламенту та проводить комунікацію з державами-членами. Це стосується спілкування з зацікавленими сторонами, організацією заходів та підтримки зв’язків з місцевими ЗМІ.

Лише кілька офісів Європейського парламенту, як йдеться у документі, створено в неєвропейських містах, включно з Нью-Йорком, Джакартою та Аддіс-Абебою, "де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС". Делегація ЄС у кожній державі, що не входить до Євросоюзу, є дипломатичним представництвом спільноти на території під керівництвом Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

Бюро — орган Європейського парламенту, який відповідає за адміністративні рішення та стосовно функціонування установи. Європарламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена.

Місія та завдання Euractiv

Euractiv — це незалежна медіамережа, заснована у 1999 році. Вона стежить за процесами в ЄС перед ухваленням рішень. Це стосується політичних процесів в європейській спільноті напередодні ухвалення рішень, узагальнюючи проблеми, не приймаючи жодної зі сторін.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що депутати України та Молдови зможуть приєднатися до Європарламенту. За словами голови Європейського парламенту Роберти Мецоли, "Європа повинна відчинити свої двері широко" для Молдови й України, які прагнуть до ЄС.