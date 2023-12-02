Потроїти потужності АЕС: на кліматичному саміті в Дубаї ухвалили декларацію щодо ядерної енергетики, — ЗМІ

У декларації кліматичного саміту зафіксовано, що країни, які з особливою відповідальністю підходитимуть до розширення ядерної енергетики, стануть всебічно підтримуватися підписантами декларації.

На кліматичному саміті COP28, який проходить у Дубаї (ОАЕ), у суботу, 2 грудня, було підписано декларацію, в якій 22 країни домовилися потроїти потужності ядерної енергетики до 2050 року. Про це пише Bild.

Як йдеться в тексті декларації, оприлюдненої на сайті Міністерства енергетики США, про необхідність нарощувати потужність атомної енергетичної промисловості заявили США, Франція і Велика Британія, а також приймаюча сторона — Об'єднані Арабські Емірати. Крім того, серед тих, хто виступив на підтримку атомної енергетики, — Бельгія, Фінляндія, Японія, Польща, Швеція, Україна, Канада, Чехія, Фінляндія, Монголія, Марокко, Нідерланди, Гана, Угорщина, Болгарія, Румунія, Словаччина, Словенія.

"Делегації цих країн закликають утричі збільшити потужність світових атомних електростанцій до 2050 року, оскільки відродження атомної енергетики має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю майже до нуля в найближчі десятиліття", — уточнює видання.

Як пише New York Times, Джон Керрі, посланник президента США Джо Байдена з питань клімату, сказав, що доступні "трильйони доларів", які можна використати для інвестицій у ядерну енергетику. За його словами, наука довела, що світ не зможе досягти чистого нуля викидів 2050 року без ядерної енергії.

Підписанти декларації зобов'язалися мобілізувати інвестиції в атомну енергетику, пропонувати акціонерам Світового банку та міжнародним фінансовим установам заохочувати включення атомної енергетики в політику кредитування та активну її підтримку, щоб розглянути можливість фінансування ядерної енергетики.

"Зобов'язатися підтримувати розробку і будівництво ядерних реакторів, таких як невеликі модульні та інші передові реактори для виробництва електроенергії, а також ширші промислові застосування для декарбонізації, такі як виробництво водню або синтетичного палива", — йдеться в декларації.

Крім того, країни, що підписали декларацію, визнають важливість стійких ланцюжків постачання, включно з паливом, для безпечних і захищених технологій, що використовуються атомними електростанціями, а також, якщо це технічно здійснено та економічно ефективно.

Примітно, що Росія і Китай, в яких багато власних атомних електростанцій, не стали підписувати заяву.

Очікуваною була і позиція Німеччини, яка повністю відмовилася від атомної енергетики у 2023 році.

Заява Папи Римського

Як повідомляє ВВС, Папа Римський підтримав заклики до припинення використання викопного палива у своєму посланні до саміту COP28. Він наполягав на припиненні використання вугілля, нафти і газу, а також зміні способу життя заради порятунку планети. Він також попросив про списання боргів бідним країнам, які постраждали від зміни клімату.

"Папа піддав критиці спроби перекласти провину за екологічну та кліматичну кризу на бідних і високий рівень народжуваності. Він також виділив найбільші країни-виробники вуглекислого газу, які "несуть відповідальність за глибоко тривожний екологічний борг", — підсумувало видання.

Присутній замість понтифіка кардинал П'єтро Паролін виступив із заявою про те, що, на думку Папи Франциска, зміни клімату сигналізують людству про необхідність негайних політичних змін.

Фокус писав, що ядерна енергетика вбиває набагато менше людей, ніж інші джерела енергії, стверджують експерти.