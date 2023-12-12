"Ми не на базарі": у Люксембурзі розкритикували "торги" Угорщини через членство України в ЄС

За словами глави МЗС Люксембургу Ксав'є Бетеля, Будапешту необхідно згадати про те, у якому стані він став частиною європейської спільноти.

Угорщині необхідно знизити вимоги до України щодо початку переговорів про членство в Європейському Союзі, тому що "торги" ні до чого не приведуть. Таку думку озвучив міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Ксав'є Бетель у Брюсселі 12 грудня.

За його словами, коли Будапешт ставав частиною європейської сім'ї, він був не в кращому стані, і уряду Угорщини варто пам'ятати про це, коли він розповідає про те, що Україна занадто бідна для такого рішення.

"Якби, коли Угорщина йшла до членства, ми запитували, чи була Угорщина достатньо багатою, щоб стати членом Європейського Союзу, можливо, Угорщина сьогодні не була б членом", — каже Ксав'є Бетель.

Окремо очільник МЗС Люксембургу наголосив, що наразі йдеться про солідарність, щоб отримати потенційні переваги від партнерів. Також у питанні майбутніх переговорів України про членство в ЄС потрібно оцінювати демократичні цінності.

Якщо Угорщина все ж намагатиметься накласти вето на рішення про початок переговорів з Україною, тоді їй буде необхідно це аргументувати.

"Ми не на базарі, щоб торгуватися. Ми не встановлюємо ціни", — підсумував Ксав'є Бетель.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що угорці Закарпаття закликають уряд Угорщини підтримати членство України в ЄС. За їхніми словами, вони повністю підтримують нещодавно ухвалений українським парламентом новий закон про нацменшини, тому Будапешту немає про що турбуватися.