Вікно можливостей: загрозу, що Угорщина проти членства України в ЄС, знято, — Кулеба (відео)

За словами українського дипломата, Будапешт хоче детальніше вивчити наслідки приєднання Києва до Євросоюзу, тому наполягає на повільнішому прогресі.

Загрозу того, що Угорщина може виступати проти членства України в Європейському Союзі, було знято. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону 12 грудня.

За його словами, немає жодної європейської країни, яка не хотіла б бачити Київ у складі ЄС, проте є держава, яка хотіла б бачити повільніший процес вступу, і йдеться про Угорщину. Будапешт хоче детальнвше вивчити наслідки цього процесу.

"Учора за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто загроза того, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС, знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо український дипломат додав, що ситуація складна, і майбутній Європейський саміт буде складним, адже на ньому очікується величезна кількість дискусій, що стосуються не лише членства Києва в Євросоюзі.

Переговори триватимуть до останньої хвилини, а українська сторона готова працювати на всіх рівнях.

Також Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Угорщини перший непублічний і офіційний сигнал, який свідчить про відкриття "вікна можливостей".

Ще один важливий момент — заява зі Словаччини про те, що уряд ухвалив рішення підтримати відкриття переговорів про членство України.

"Чому це важливо? Тому що були сумніви в українському суспільстві, експертному середовищі щодо щирості намірів Словаччини, і були коливання. Навіть учора деякі міністри закордонних справ мені говорили, що вони не впевнені в позиції Словаччини. Але я стояв на захисті Словаччини, бо я не сумнівався", — продовжує очільник МЗС.

Кінцевий підсумок передбачити ніхто не зможе, адже все вирішуватиметься в останню хвилину, каже Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що угорці Закарпаття закликають уряд Угорщини підтримати членство України в ЄС. За їхніми словами, вони повністю підтримують нещодавно ухвалений українським парламентом новий закон про нацменшини, тому Будапешту немає про що турбуватися.