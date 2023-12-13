Іран назвав Україну "чорним ринком", де бойовики отримують зброю: у МЗС відреагували

В українському дипломатичному відомстві зазначили, що з боку Тегерана лицемірно звинувачувати в чомусь Київ, коли є прямі докази поставок дронів-камікадзе для Москви.

Глава Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Україна є "чорним ринком", де нібито бойовики отримують зброю. В українському відомстві відреагували на це.

Зазначається, що іранський дипломат Хосейн Амір Абдоллахіян під час виступу на Дохійському форумі 11 грудня підтвердив той факт, що Тегеран "у минулому" допомагав ХАМАС, Хезболлі та Ісламському джихаду, адже така підтримка нібито не порушує норм міжнародного права.

Окремо він зазначив, що саме Україна є "одним із чорних ринків, з якого вони можуть отримати зброю".

Українська сторона не залишила ці звинувачення без коментарів. За даними дипломатичного відомства, це провокаційні та безпідставні заяви, які не відповідають дійсності.

Київ використовує прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння, отриманого від міжнародних партнерів, і це дає змогу активно та змістовно протидіяти фейкам і пропаганді. Одним із прикладів є заяви МЗС Ірану.

"Лицемірність згаданої заяви стає ще більш очевидною, якщо врахувати підтверджене пряме постачання Іраном дронів Росії, що вже давно доведене реальними доказами та фактами, які Іран не хоче ані сприймати, ані бачити, незважаючи на їхню абсолютну очевидність і безсумнівність", — ідеться в повідомленні.

Окремо в МЗС України наголосили, що Київ неодноразово попереджав Тегеран через підтримку Росії, адже це виливається в глобальні наслідки. Наразі Іран має відмовитися від деструктивних дій та дотримуватися принципів і норм міжнародного права.

Нагадаємо, 23 листопада експерт заявляв, що Захід більше не може ігнорувати військові зв'язки РФ та Ірану. За словами аналітика Роберта Кларка, якщо Іран передасть Росії ракети, то система ППО України може виявитися перевантаженою через зростання інтенсивності повітряних атак.