Трамп призначить лоялістів, щоб змінити зовнішню політику США щодо України, — ЗМІ

Європейські дипломати висловили "гострі побоювання", що Трамп може припинити допомогу Києву, якщо знову прийде до влади у США. Вони також сумніваються, що політик має намір виконувати зобов'язання Вашингтона щодо захисту союзників по НАТО.

У разі можливої перемоги на президентських виборах Дональд Трамп планує призначити лоялістів на ключові посади в Пентагоні, Держдепартаменті та ЦРУ. Про це пише Reuters із посиланням на 20 нинішніх і колишніх помічників і дипломатів.

Повідомляється, що такий крок дасть змогу Трампу отримати більше свободи для реалізації "ізоляціоністської політики". За словами джерел, кадрові перестановки також дадуть змогу політику внести "радикальні зміни" в позицію США щодо війни в Україні, торгівлі з Китаєм та в інші сфери.

У статті йдеться про те, що під час свого президентського терміну Трамп нерідко висловлював невдоволення діями високопоставлених чиновників, які відмовляли його від деяких ідей або гальмували їхню реалізацію.

"Президент Трамп прийшов до розуміння того, що персонал — це політика. На початку правління його адміністрації було багато людей, які були зацікавлені в реалізації своєї власної політики, а не політики президента", — зазначив колишній радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн.

За словами журналістів, лоялісти дадуть можливість Трампу просувати свої зовнішньополітичні ініціативи швидше, ніж під час першого президентського терміну. За словами джерел, прийшовши знову до влади, політик "не стане витрачати час даремно".

Вісім європейських дипломатів у коментарі агентству повідомили, що мають сумніви щодо того, чи виконає Трамп зобов'язання Вашингтона щодо захисту союзників по НАТО. Джерела також висловили "гострі побоювання", що він може припинити допомогу Києву.

У передвиборчому штабі Трампа відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, 9 грудня Дональд Трамп процитував президента РФ Володимира Путіна і назвав нинішнього главу Білого дому Джо Байдена "загрозою демократії". Він також назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "дуже шанованим", а главу КНДР Кім Чен Ина — "дуже люб'язним".

ЗМІ також повідомили 15 грудня, що наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з приміщень Білого дому зникла папка, в якій містилася секретна інформація, що стосується Росії. У цій папці були необроблені розвіддані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО.