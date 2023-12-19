У разі перемоги Трампа на виборах, політика щодо України зміниться, — Зеленський (відео)

Президент України наголосив, що всім варто "тверезо дивитись" на те, що будь-який лідер має вплив на своє суспільство, особливо після того, як його нещодавно обрали.

Якщо наступним президентом Сполучених Штатів Америки буде Дональд Трамп, то політика щодо України точно зміниться. Про це повідомив Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції з журналістами у вівторок, 19 грудня.

За словами українського лідера, політика Трампа, якщо він стане президентом США, буде іншою, адже "він інша людина".

"Не нам вибирати, а їх народу, собі президента. Я не впевнений, що політика країни зміниться щодо України, політика США", — каже Зеленський.

Президент наголосив, що українцям варто "тверезо дивитись" на те, що будь-який лідер має вплив на своє суспільство, особливо після того, як його нещодавно обрали.

"Якщо політика наступного президента, ким би він не був, буде іншою щодо України, більш холодною або більш внутрішньою, економнішою, то я думаю, що ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. Тому що, якщо одна потужна деталь випадає, то механізм починає сипатися", — додав Зеленський.

Крім того, глава держави уточнив, що така ситуація матиме не позитивний вплив на допомогу з Європи.

"І тому, якщо ми дамо можливість, випасти з платформи допомоги лідерам цієї допомоги, Сполученим Штатам Америки, це точно буде мати вплив і точно не позитивний на допомогу з Європи", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 9 грудня Дональд Трамп процитував президента РФ Володимира Путіна і назвав нинішнього главу Білого дому Джо Байдена "загрозою демократії". Він також назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "дуже шанованим", а главу КНДР Кім Чен Ина — "дуже люб'язним".

ЗМІ також повідомили 15 грудня, що наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з приміщень Білого дому зникла папка, в якій містилася секретна інформація, що стосується Росії. У цій папці були необроблені розвіддані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО.