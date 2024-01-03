Депутати Ради не зможуть виїхати за кордон без інструктажу в МЗС, – нардеп (фото)

Відмовити в поїздці народному депутату, як йдеться в розпорядженні керівництва Верховної Ради, можуть, якщо під час попереднього закордонного відрядження представник парламенту не отримав "офіційних роз'яснень МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України" і не узгодив із міністерством тез своїх заяв.

Народних депутатів можуть не випустити за кордон, якщо вони не отримали інструктажу в Міністерстві закордонних справ. Про це йдеться в розпорядженні керівництва Ради, уривок із якого опублікував нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

У документі зазначено, що відмовити в поїздці можуть, якщо під час попереднього закордонного відрядження нардеп не отримав "офіційних роз'яснень МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України" і не узгодив із міністерством тез своїх заяв. Розпорядження почало діяти з 1 січня.

Там також ідеться про те, що відмовити можуть у разі порушення термінів попередніх відряджень і не узгоджених поїздок в інші країни. Окрім того, відмова може бути за ненадання звіту за попередні відрядження.

Розпорядження Верховної Ради Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Виїзд чоловіків за кордон – позиція ДПСУ

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, 1 січня заявив, що прикордонники можуть перевіряти документи з ТЦК у багатодітних чоловіків. Це відбувається у зв’язку з великою кількістю підроблених документів. З його слів, співробітники відомства можуть звертатися до чоловіків та вимагати у них витяг із протоколу ТЦК. Також це стосується запису стосовно відстрочки в документах стосовно військового обліку. Демченко заявив, що правила перетину кордону не змінювалися, а категорії яким це дозволено, прописані.

Нагадаємо, 2 січня Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, повідомив, що змін щодо перетину державного кордону України не відбувалося. Водночас він зазначив, якщо українець виїхав за кордон на підставі підроблених документів, то представники Держприкордонслужби, які дозволили йому проїхати, також повинні нести відповідальність.