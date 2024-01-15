Не гарантії, а запевнення: Канада готова підписати з Україною договір безпеки, – посол

За словами посла Канади в Україні Наталки Цмоць, проєкт документа вже передали до Офісу президента. Інші країни G7 також хочуть підписати угоди із Києвом.

Посольство Канади у Києві підтвердило готовність до підписання двостороннього договору з безпеки з Україною. Наталка Цмоць, посол Канади в Україні, повідомила про це у коментарі виданню "Європейська правда".

Дипломат зазначила, що відповідний проєкт документа вже передано представникам Офісу президента України. Вона наголосила, що Канада вислала копію угоди з метою розпочати докладніші переговори та завершила виділення етапу переговорів у найближчі кілька тижнів.

"Я рада повідомити, що в п'ятницю Канада надіслала копію угоди Ігорю Жовкві [заступнику голови ОП], щоб розпочати більш детальні переговори та закінчити їх найближчим часом між Канадою та Україною", – зазначила посол.

Цмоць наголосила, що йдеться про "запевнення" в галузі безпеки, а не про "гарантії". Цей підхід, за її словами, загальний для всіх країн G7.

"Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, це термінове питання... Ми хочемо підготувати таку угоду, яку ми зможемо швидко надати Україні, щоб ми могли оголосити, що є угода між двома країнами", — додала Цмонь.

Україна підписала двосторонню угоду щодо безпеки з Великобританією

12 січня Україна та Великобританія уклали угоду про безпеку, яка діятиме до моменту вступу України до НАТО і підписана на 10 років.

Як повідомили в Офісі президента України, документ охоплює різноманітні сфери співробітництва, включаючи галузі інформаційної безпеки, протидії пропаганді, кібербезпеці, захисту критичної інфраструктури, військової та оборонної співпраці, безпеки в морі, запровадження санкцій проти супротивника та досягнення справедливого миру.