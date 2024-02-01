"Плану "Б" немає": Туск заявив, що Європа втомилася від Орбана, а не від України

Польський прем'єр назвав українське питання екзистенційним не лише для його країни, але й для усіх в Європі. За словами Туска, він не може зрозуміти "дуже дивний і егоїстичний спосіб гри Віктора Орбана".

У питанні допомоги Україні немає місця для компромісу, а нині прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішує, чи є його країна частиною європейської нашої спільноти, чи ні. Про це заявив керівник польського уряду Дональд Туск у Брюсселі, де відбувається саміт ЄС, під час якого країни-члени ухвалять рішення щодо фінансової допомоги Києву.

Він наголосив на тому, що на заході вирішуватиметься велика кількість питань. Польський політик не може зрозуміти "дуже дивний і егоїстичний спосіб гри Віктора Орбана".

"Я думаю, що плану Б немає. Віктор Орбан вирішує, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні", – пояснив Туск.

Керівник польського уряду додав, у питанні України немає місця для компромісів. З його слів, країни ЄС можуть знайти достатньо вагомі аргументи, щоб остаточно переконати Орбана зробити правильний вибір.

Польський прем'єр назвав українське питання екзистенційним не лише для його країни, але й для усіх в Європі. Позицію Віктора Орбана він вважає загрозою безпеці на континенті. Прем'єр-міністр Туск також зазначив, що якщо вона почне домінувати, Україна програє.

"Тому потрібно думати про усі можливі заходи та наслідки на майбутнє, але, можливо, не сьогодні", – сказав він.

Саміт ЄС та допомога Україні

Лідери Європейського Союзу мають у четвер запропонувати організувати щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні на 50 мільярдів євро до 2027 року, йдеться в останньому проєкті висновків саміту ЄС. Це крок до подолання вето Угорщини. Будапешт вимагав щорічного перегляду допомоги ЄС Україні з можливістю застосування права вето. Інші країни ЄС виступили проти цього.

Нагадаємо, Туск під час візиту до Києва заявив, що нейтральні країни заслуговують на найтемніше місце в політичному пеклі, оскільки не можна ігнорувати війну Росії проти України.