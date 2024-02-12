ЗМІ повідомили про оголошення підозри Пашинському: екснардеп це заперечує (фото)

За даними журналістів, у колишнього депутата і його бізнес-партнера проходять обшуки. Повідомляється, що заходи пов'язані з нібито розкраданням нафтопродуктів в Одесі. Сергій Пашинський спростовує інформацію ЗМІ про вручення підозри та стверджує, що з обшуками приходили співробітники СБУ і НАБУ.

У мережі з'явилася інформація про те, що колишньому народному депутату України від "Народного фронту" Сергію Пашинському вручили підозру. Також повідомляється про обшуки в екснардепа. Фокус з'ясував, що про це відомо.

ЗМІ повідомили, що Пашинському вручили підозру

"РБК Україна" пише, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що екснардепу Сергію Пашинському повідомили про підозру.

Як зазначають журналісти, статтю, за якою підозрюють екснардепа, поки не розголошують.

Портал "Страна" також пише з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, що 12 лютого у Сергія Пашинського пройшли обшуки. За інформацією медіа, обшуки відбуваються у цілої групи осіб, зокрема у Сергія Тищенка, який є бізнес-партнером ексдепутата.

"Тема — крадіжка нафти в Одесі", — сказало джерело.

На момент публікації матеріалу пресслужби СБУ і НАБУ офіційно не коментували проведення слідчих дій у Сергія Пашинського.

Що говорить Сергій Пашинський

На своїй сторінці у Facebook екснардеп підтвердив, що співробітники СБУ і НАБУ прийшли з обшуком до його будинку. За його словами, заходи пов'язані зі "справою про передачу "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефти", державі".

"За часів мародерства Януковича цей олігарх наживився активами на сотні мільйонів доларів, зокрема майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-му році вдалося передати державним нафтовим операторам", — написав Пашинський.

Екснардеп також зазначив, що 2015 року звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснефти", що, за його словами, "дуже сильно тоді розлютило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів". Пашинський стверджує, що тоді росіяни через свою агентуру домоглися відкриття кримінального провадження.

"Саме на підставі цього 10-річного провадження у мене і проводяться обшуки", — заявив колишній депутат.

Пашинський відреагував на обшуки

Пашинський відреагував на обшуки

Він також підкреслив, що з березня 2022-го очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України. За його словами, за цей час він жодного разу не покидав Україну.

Крім того, Пашинський спростував інформацію ЗМІ про те, що йому висунули підозру, назвавши її "фейком".

Звернення Пашинського до НАБУ

Звернення Пашинського до НАБУ

Звернення Пашинського до СБУ

Звернення Пашинського до СБУ

Хто такий Сергій Пашинський

Сергій Пашинський — колишній народний депутат України. З листопада 2013 до лютого 2014 року був заступником керівника Штабу національного опору, який координував протестні акції на Майдані та по всій країні.

З 5 березня до 10 червня 2014 року, після ухвалення постанови ВРУ про покладення виконання обов'язків Президента України на Голову ВРУ Олександра Турчинова, Сергій Пашинський став тимчасовим виконувачем обов'язків глави Адміністрації президента України.

10 квітня 2014 року разом із Турчиновим, Яценюком, Аваковим, Парубієм стає одним із засновників партії "Народний Фронт". На виборах до ВРУ 2014 року обраний нардепом VIII ст. від "Народного фронту", був заступником голови фракції та головою комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони.

Як член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони опікувався питаннями бюджетного фінансування роботи оборонних заводів з ремонту та модернізації бронетехніки, танків і артилерії.

Нагадаємо, 2 лютого, в СБУ повідомили, що суд заарештував майно колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Олега Царьова, якого підозрюють у причетності до фінансування збройної агресії Російської Федерації.