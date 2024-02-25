"Якщо у нас буде зброя": Зеленський висловився щодо мирних переговорів з Росією (відео)

У Швейцарії навесні, як анонсував очільник держави, планується обговорення формули миру, яка була започаткована на саміті G20 в Індонезії. Наразі, як стверджує Зеленський, Україна не має можливості перемогти Росію.

Ініціатива щодо перемовин, які стосуються завершення війни, може йти тільки від України. Президент Володимир Зеленський висловив свою позицію під час пресконференції у межах Форуму "Україна. Рік 2024".

Він наголосив на тому, що інші країни не можуть нав’язувати умови щодо перемовин. З його слів, важливо дотримуватися саме цієї думки.

"Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру", – пояснив керівник держави.

Зеленський зазначив, що дуже не хоче аби після виборів у різних країнах світу з’явилась від недемократичної країни або від дуже демократичних країн своя ініціатива. З його слів, будь-які пропозиції повинні збігатися інтересами країни, яка сьогодні у війні.

Керівник держави повідомив, що формула миру була започаткована ще на саміті G20, а насправді G19 в Індонезії. Він наголосив на тому, що до моменту першого саміту вже підійшли. Захід відбудеться у Швейцарії навесні.

"Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу", – додав Зеленський.

За його словами, наразі Україна не має можливості перемогти у війні. Перемога Росії означатиме, що наша країна припинить своє існування. Окремо Зеленський наголосив, що Україна бажає "закінчити з Путіним" до 2030 року.

"Якщо у нас буде зброя — ми переможемо", — відповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого керівник Головного управління розвідки Міноборони України Буданов анонсував "сюрпризи" в Криму та пояснив, чи отримала РФ ракети від Ірану. Він закликав цивільних у 2024 році не користуватись Кримським мостом з міркувань безпеки.