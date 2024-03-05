"Не наближає перемогу": Арахамія висловився про скандал у Раді з виїздом нардепів за кордон

За словами голови фракції "Слуга народу", дії українських політиків це явно не те, чого від них чекають бійці ЗСУ на фронті. Народні депутати зайняті правкотероризмом і трансляціями в TikTok.

Ініціативи народних депутатів, які можуть зірвати роботу Верховної Ради, явно не наближають перемогу України. Військові чекають від політиків зовсім іншого. Глава фракції "Слуга народу" і нардеп Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі висловився з приводу інциденту в парламенті.

За його словами, з перших днів війни Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це їм дає змогу збиратися разом у будь-який час для ухвалення важливих рішень, а також для оперативного реагування на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Відповідно, не можна вiдмiнити те, що триває згідно з регламентом.

"Тепер з приводу наших планів на найближчий час. Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі", — заявив Давид Арахамія.

Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися через питання з безпекою. Водночас, як пише голова фракції "Слуга народу", дехто з його колег не може пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де прилетіти з боку противника може будь-що й у будь-який момент.

"А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає перемогу", — підсумував Давид Арахамія.

Давид Арахамія висловився з приводу скандалу в Раді з виїздом нардепів за кордон Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що у Верховній Раді виник скандал через виїзд народних депутатів за кордон. За словами нардепа Олексія Гончаренка, низка фракцій пригрозили, що якщо депутатів не випускатимуть з України, то ті ставитимуть на голосування кожну поправку до законопроєкту про мобілізацію, яких уже налічується кілька тисяч.