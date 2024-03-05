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"Не наближає перемогу": Арахамія висловився про скандал у Раді з виїздом нардепів за кордон

Артем Богомаз
Фото: ТАСС | Давид Арахамія висловився з приводу скандалу в Раді з виїздом нардепів за кордон (ілюстративне зображення)

За словами голови фракції "Слуга народу", дії українських політиків це явно не те, чого від них чекають бійці ЗСУ на фронті. Народні депутати зайняті правкотероризмом і трансляціями в TikTok.

Ініціативи народних депутатів, які можуть зірвати роботу Верховної Ради, явно не наближають перемогу України. Військові чекають від політиків зовсім іншого. Глава фракції "Слуга народу" і нардеп Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі висловився з приводу інциденту в парламенті.

За його словами, з перших днів війни Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це їм дає змогу збиратися разом у будь-який час для ухвалення важливих рішень, а також для оперативного реагування на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Відповідно, не можна вiдмiнити те, що триває згідно з регламентом.

"Тепер з приводу наших планів на найближчий час. Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі", — заявив Давид Арахамія.

Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися через питання з безпекою. Водночас, як пише голова фракції "Слуга народу", дехто з його колег не може пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де прилетіти з боку противника може будь-що й у будь-який момент.

"А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає перемогу", — підсумував Давид Арахамія.

Давид Арахамія висловився з приводу скандалу в Раді з виїздом нардепів за кордон
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що у Верховній Раді виник скандал через виїзд народних депутатів за кордон. За словами нардепа Олексія Гончаренка, низка фракцій пригрозили, що якщо депутатів не випускатимуть з України, то ті ставитимуть на голосування кожну поправку до законопроєкту про мобілізацію, яких уже налічується кілька тисяч.