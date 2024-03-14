Мобілізація, "вибори" в РФ і блокада кордону: головне із пресконференції Данілова у Львові (відео)

Секретар РНБО відповів на запитання журналістів про відносини України з Польщею, законопроєкт про мобілізацію, російські постановочні вибори, а також про звільнення Валерія Залужного за рішенням ВЛК.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов дав пресконференцію у Львові. Фокус зібрав в одному матеріалі найважливіші висловлювання чиновника.

Мобілізація в Україні

"Закон, який зараз є у Верховній Раді, він повинен виконати дві функції, — по-перше, він повинен був бути про справедливість, тому що ті люди, які у нас на фронті, вони потребують відпочинку", — сказав Данілов.

Чиновник зазначив, що люди, які замінять військових на фронті, мають бути навчені, вмотивовані та розуміти, на виконання яких завдань їх відправляють. За його словами, ситуації, коли людей затримують на вулицях є "абсолютно неприпустимими".

Данілов також підкреслив, що питання про мобілізацію є "складним", оскільки "ніхто не очікував, що війна триватиме третій рік".

"Вибори" в Росії

Данілов повідомив, що Україна не визнаватиме результати "виборів" президента Російської Федерації, адже в цій країні "жодних виборів уже давно немає". На думку чиновника, інші цивілізовані країни також мають наслідувати приклад Києва.

Секретар РНБО заявив, що жодна країна світу не повинна вести розмову з країною-терористом, яка вбиває дітей. Він також висловив нерозуміння щодо того, що РФ робить у Раді безпеки ООН.

Що стосується постановочних "виборів" на окупованих територіях України, Данілов назвав ці заходи "фарсом".

Блокада кордону з Польщею

Данілов заявив, що в сучасному світі багато питань впираються в економічну площину, проте є речі, які не можна ставити вище фундаментальних цінностей. За його словами, Київ займається питанням розблокування кордону з Польщею.

"Те, що відбувається, для нас дуже неприємно, дуже так... боляче. Це наші друзі, наші сусіди. Я думаю, що через деякий час декому буде соромно за те, що сьогодні відбувається на нашому кордоні і це точно не нам. Тому, що ми нічого не робили такого, щоб до нас було таке ставлення", — сказав він.

Секретар РНБО також зазначив, що, коли питання виборів стоїть на порядку денному, починається "турбулентний політичний період", під час якого багато політиків ухвалюють ті чи інші рішення, виходячи з політичної доцільності.

"Нам потрібно зціпити зуби і пройти цей період", — заявив чиновник.

Рішення ВЛК про непридатність Залужного

На запитання журналіста про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), чиновник відповів, що "фактично з першого дня" знав про стан здоров'я Валерія Залужного.

"Ви хочете, щоб я вам розповідав хвороби Валерія Федоровича?" — запитав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що у нього немає права розголошувати такі речі. Він також зазначив, що може розповісти тільки про свою хворобу — клаустрофобію, через яку він не спускається в бомбосховище під час повітряних тривог.

Прес-конференція Олексія Данилова

Нагадаємо, 12 березня Данілов прокоментував спецоперацію РДК і ЛСР у Росії, зазначивши, що громадяни РФ мають право перебувати на своїй території і захищати свою свободу. За його словами, це тільки початок.

Раніше, 6 березня, Данілов закликав позбутися ілюзій, що з Росією можна домовитися в нинішніх реаліях. За його словами, ситуація на фронті залишається важкою, але Київ знайде можливість розв'язувати проблеми.