Остаточна дезорганізація: десятки "Слуг народу" хочуть скласти мандати, — УП

За інформацією одного із членів "Зе!Команди", основною причиною бажання депутатів "піти" з партії є відсутність мотивації, а керівництво "Слуги народу" нібито позбавлене можливості заохочувати депутатів до роботи.

Протягом п'яти років існування Верховної Ради дев'ятого скликання в партії "Слуга народу" траплялося багато різних кризових ситуацій, проте зараз фракція близька до "остаточної дезорганізації". Одразу кілька десятків нардепів висловлювали бажання скласти мандати. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовника видання, основною причиною бажання депутатів скласти мандати є відсутність мотивації.

"Умовно кажучи, приходить депутат і каже: "Пустіть мене. Мені пропонують менеджерську посаду на заводі і зарплату 8 тисяч доларів. Мені треба годувати сім'ю і якось розвиватися". І такі розмови я вже багато разів слухав", — переказує УП на умовах анонімності один із членів "Зе!Команди".

У виданні зазначають, що керівництво "Слуг народу" позбавлене можливості заохочувати депутатів до роботи, бо не може запропонувати їм жодних додаткових кар'єрних чи політичних перспектив.

Ба більше, представники монобільшості, фактично члени владної команди, мусять як рядові опозиціонери погоджувати кожне закордонне відрядження.

Також джерела видання стверджують, що питання перетину кордону тими чи іншими політиками, контролює безпосередньо президент Володимир Зеленський.

"Жодні спроби керівництва СН чи Ради пояснити Зеленському, що вони втрачають керованість парламенту через такі дивні обмеження, успішними не були", — йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовників УП з усіх депутатських фракцій, левова частка нинішнього парламентського скликання була би не проти припинення своїх повноважень.

Нагадаємо, 26 січня очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що 17 народних депутатів від партії написали заяву на складання мандата. Політична сила ухвалила рішення, що голосувати за складання мандата можна буде лише в тому разі, якщо є відповідні обставини по здоров'ю.