Верховна Рада розпустила Запорізьку облраду, повноваження перейдуть Івану Федорову (фото)

Ліквідацію Запорізької облради, як повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, підтримали більшість нардепів. Місцеві депутати не могли зібратися на сесію понад 2 роки.

У Верховній Раді ухвалили постанову, яка запустила розпуск Запорізької облради. Її функції тепер перейдуть керівнику ОВА Івану Федорову. Подробиці у Facebook повідомила 21 березня народна депутатка Ірина Геращенко.

Рішення ухвалили 236 народних обранців. Ліквідацію Запорізької облради підтримали представники "Слуги народу", "Батьківщини" та ОПЗЖ.

"Проблема в Запоріжжі дійсно існує, обласна рада не може зібратися вже 2 роки", – розповіла Геращенко.

Представниця "Європейської Солідарності" наголосила на тому, що треба припинити повноваження колаборантів і корупціонерів в Запорізькій облраді. Перезавантажити роботу структури, з її слів, варто завдяки новим доброчесним депутатам.

Призначення Федорова очільником Запорізької ОВА

Президент України Володимир Зеленський у лютому призначив мера Мелітополя Івана Федорова новим головою Запорізької ОВА. Посадовець, який із грудня 2020 року очолював одне з найбільших міст Запорізької області, заявив, що його мета на новій посаді залишається незмінною — об'єднати зусилля та наблизити перемогу України. Насамперед він планує працювати над обороноздатністю Запорізької області.

Нагадаємо, 8 січня Іван Федоров розповідав про гуманітарну катастрофу та послідовні вбивства українців у Запорізькій області. На тимчасово захоплених територіях не вистачає ліків. Частину з них відпускають лише за рецептами, для отримання яких необхідний російський паспорт.