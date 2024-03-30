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Одна з найбільших атак: у Білому домі висловилися про обстріл енергомережі України

Анастасiя Андрусяк
Фото: ДСНС | У США відреагували на удар РФ по енергетичних об'єктах України (фото ілюстративне)

За словами представника Ради нацбезпеки Білого дому Едріен Вотсон, США мають передати Києву більше систем ППО, щоб допомогти захиститися від атак ЗС РФ.

У Білому домі засудили масований російський обстріл України 29 березня, під час якого було пошкоджено об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті адміністрації.

У заяві представника Ради національної безпеки Білого дому Едріен Вотсон зазначено, що ЗС РФ здійснили одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку повномасштабної війни.

Вотсон підкреслила, що через російський удар у перший місяць весни, коли надворі ще холодно, багато українців втратили тепло, воду та електрику.

"Це бомбардування — частина серії російських атак на найважливішу інфраструктуру України — є жахливим нагадуванням про спроби Володимира Путіна зломити дух українського народу і занурити його в темряву", — йдеться в заяві.

За словами Вотсон, щоб допомогти Україні захиститися від атак ЗС РФ, необхідно, щоб Палата представників США ухвалила двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, в рамках якого Київ міг би отримати більше систем ППО.

"Потреби України термінові, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", — заявила Вотсон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за постійних атак ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру України в Києва немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь по російській території.

Своєю чергою військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, що завдавати превентивних ударів по енергетичній інфраструктурі супротивника закладено у військовій доктрині Російської Федерації.