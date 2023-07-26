Джамал Меджидов обраний головою Дніпропетровської обласної федерації боксу (відео)

Захід провели в прямому ефірі.

Дніпрі 25 липня відбулися вибори президента Дніпропетровської обласної федерації боксу. Переважна більшість учасників підтримала кандидатуру віцепрезидента Федерації боксу України, майстра спорту міжнародного класу Джамала Меджидова, пише "Телеграф".

На цій посаді він змінив багаторічного керівника обласної федерації Віктора Савченка.

У зборах боксерської спільноти області взяли участь понад сто спортсменів та тренерів.

Ініціювала збори Федерація боксу України. Захід провели на найвищому організаційному рівні.

"В даний час боксерська спільнота України, як і все суспільство, активно намагається позбутися впливу проросійських сил", - йдеться у пресрелізы.

Також у мережі велася пряма трансляція заходу.