"Це була пряма провокація": фехтувальниця Ольга Харлан назвала винних у її дискваліфікації

Ольга Харлан впевнена, що міжнародні федерації мають ретельніше ставитись до надання спортсменам з РФ нейтрального статусу. Вона підкреслила, що не приховувала своєї незгоди потиснути руку Анні Смирновій після змагання.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан переконана, що стала жертвою провокації під час чемпіонату світу, адже її позиція не потискати руку росіянці Анні Смирновій була озвученою завчасно. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 31 липня у Tribuna.

Спортсменка розповіла, що простягнула шаблю після поєдинку та попередила, що не буде тиснути руку суперниці. Про те, що Смирнова залишилася чекати на доріжці, дізналася зі ЗМІ, коли вже розминалася перед наступним боєм, та вирішила не звертати на це увагу.

"У мене був вибір: або мені дискваліфікація — чорна картка, або я потискаю руку. Я сказала, що потискати руку не буду в жодному разі й можу зробити це шаблями", — пояснила Харлан.

Фехтувальниця підкреслила, що процес визнання нейтральності спортсменів з країни-агресорки має бути серйознішим, і міжнародні федерації мають підходити до цього ретельно або взагалі не приймати на змагання таких учасників.

"Це 100% прецедент, що трапилося зі мною, з моєю федерацією і нашою країною, зі спортсменами. Зараз я б на місці наших національних федерацій, особливо контактних видів спорту, більш ретельно давила б на міжнародні федерації, які допускають "нейтральних" спортсменів, як ця спортсменка", — зазначила Харлан.

Українська фехтувальниця пояснила, що хотіла змагатися, але була проти потиснути руку суперниці з Росії. Вона підкреслила, що заявляла про це в інтерв’ю.

"Мені здається, вони побачили це і хотіли спровокувати мене. Вони хотіли це зробити, бо правила наголошують, що всі повинні тиснути руки. Але вони якось змінювалися, і ковідні правила ніхто не скасовував до останнього моменту. Тому, я думаю, що вони були до цього готові, установка була така — це була пряма провокація з їхнього боку", — сказала Харлан.

Нагадаємо, 27 липня українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку суперниці з РФ Анні Смірновій, яка виступала в нейтральному статусі. За правилами турніру, рукостискання суперників було обов’язковим.

Пізніше стало відомо, що виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію Ольги Харлан. Окрім того, Міжнародний олімпійський комітет видав українській шаблістці автоматичну кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024.