"Абсолютна неповага": у Латвії виступили проти участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024

Як зазначає голова НОК Латвії Яніс Букс, жоден спортсмен не може підготуватися до Олімпійських ігор без підтримки своєї країни.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Латвії Яніс Букс виступив проти участі спортсменів із Російської Федерації та Білорусі в Олімпійських іграх-2024. Про це повідомляє латвійський портал LSM.

У публікації йдеться про те, що РФ і Білорусь як країни не отримають запрошення на Олімпіаду-2024, проте Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки що не вирішив, чи допускати спортсменів із цих країн до змагань у нейтральному статусі.

Яніс Букс вважає, що росіяни та білоруси не повинні брати участь в Олімпійських іграх під час війни в Україні, незалежно від їхнього статусу.

"Це буде абсолютною неповагою до тих, хто загинув, хто був вигнаний зі своїх домівок. Багато що залежить від позиції самих українців. Якщо українці будуть дуже і дуже толерантні, то, я думаю, це обговорення буде багато в чому знято з порядку денного, чого мені як людині, як громадянину, не хотілося б", — заявив Яніс Букс.

Глава НОК Латвії також підкреслив, що нейтральний прапор не змінює статусу країн-агресорів, оскільки жоден спортсмен не може підготуватися до Олімпіади без підтримки своєї країни. За його словами, у РФ спорт і політика "йдуть рука об руку".

Нагадаємо, що в інтерв'ю від 31 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан сказала, що стала жертвою провокації під час чемпіонату світу, адже її позиція не потискати руку росіянці Анні Смирновій була озвучена завчасно.

Раніше, 28 липня, Ольгу Харлан підтримала Федерація фехтування Німеччини. В організації зазначили, що спортивні асоціації повинні чуйно реагувати, коли українські та російські спортсмени зустрічаються під нейтральними прапорами.