Узяв автограф — втратив роботу: прибиральника стадіону звільнили після спілкування з Мессі

Кріштіану Саламанці пощастило зустріти Ліонеля Мессі й отримати на футболку збірної Аргентини автограф легендарного футболіста, але згідно з договором "чіплятися" до зірок під час роботи заборонено.

Молодий колумбієць Крістіан Саламанка, який працює в Маямі прибиральником на стадіоні, втратив роботу після того, як взяв у свого футбольного кумира Ліонеля Мессі автограф. При цьому молодий чоловік не впадає у відчай і каже, що воно того варте. Про це пише аргентинська газета La Nacion.

Чоловік зізнався, що йому доводилося прибирати туалети в секторі, де паркуються автобуси біля стадіону. Одного разу перед матчем приїхав автобус клубу "Інтер Маямі", з якого останнім вийшов Мессі. Саламанка зрозумів, що йому посміхнулася удача і він підбіг до легендарного футболіста, щоб попросити в нього автограф.

Крістіан Саламанка щасливий, що отримав автограф самого Ліонеля Мессі

"Мені достатньо було крикнути: "Гей, чемпіон світу!" І він повернувся подивитися. Я розстебнув робочу сорочку, а під нею була футболка Аргентини", — розповів молодий чоловік.

Однак його щастя виявилося вельми швидкоплинним, оскільки одразу ж підійшли охоронці, які вивели його за територію і сказали йому, що він тепер безробітний.

Річ у тім, що працівникам стадіону, згідно з посадовими інструкціями, суворо заборонено "чіплятися" до футболістів. Співробітників одразу попереджають про те, що їм не можна фотографуватися чи брати автографи із зірками під час виконання своїх обов'язків. Тому Саламанка і втратив роботу, хоча не шкодує про жодну секунду, проведену з Мессі.

"Воно було того варте", — сказав Саламанка після того, як його звільнили

"Кожна секунда цього моменту того варта", — сказав Саламанка, попросивши при цьому телефон зателефонувати дружині, яка теж працює на стадіоні, щоб вона забрала його речі з роботи.

Раніше повідомлялося, що семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі перейшов до клубу "Інтер Маямі", що належить групі інвесторів, серед яких — колишній англійський футболіст Девід Бекхем. За словами футболіста, він схильний до того, щоб повернутися до "Барселони", однак поки що це неможливо через фінансові складнощі, що спіткали іспанський клуб.