Скандал у Бухаресті на матчі до Євро-2024: території України назвали румунськими (фото)

На скандальному матчі в столиці Румунії фанати розгорнули банери зі словами "Косово — це Сербія" і "Бессарабія — це Румунія". Судді довелося зупинити гру.

У вівторок, 12 вересня, у матчі відбору на чемпіонат Європи-2024 у Бухаресті французький арбітр Віллі Делажо був змушений уже на 18-й хвилині відвести національні збірні Румунії та Косова в роздягальню і перервати матч. Усе через провокаційні гасла румунських ультрас. Про це повідомляє The Associated Press.

Команди повели в роздягальню

Румунські фанати розгорнули банери зі словами "Косово — це Сербія" і "Бессарабія — це Румунія". Супроводжувалося все це вигуками.

У публікації на сайті УЄФА йшлося, що матч довелося перервати через поведінку вболівальників.

Через 50 хвилин матч відновився. Румуни в підсумку виявилися сильнішими за косоварів: 2-0.

Бессарабія — історична область, 70% площі якої знаходиться на території Молдови, решта — Україна.

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Міністр культури, молоді та спорту Косова Хайрулла Чеку висловився про подію у Facebook.

"Наші хлопці продовжили грати з серцем і професіоналізмом. Гідність держави Косово вище будь-яких провокацій", — зазначив він.

Нагадаємо, що збірна України так і не змогла зачепитися за нічию в матчі зі своїм історично найскладнішим суперником на футбольному полі. Збірна Італії, до слова, чинний чемпіон Європи, переграла Синьо-жовтих на міланському "Джузеппе Меацца".

Футбольній збірній України вже традиційно непросто даються кілька матчів, що йдуть поспіль. Хоча нічия з Англією у Вроцлаві обнадіювала.