Відповідальність за якість: після відcтавки Луческу "Динамо" очолив Олександр Шовковський

За словами нового тренера, у футболістів нинішнього "Динамо" є певний рівень, нижче якого вони "не мають права опускатися".

У суботу, 4 листопада, футболістам "Динамо" Київ представили нового головного тренера. Олександр Шовковський, колишній помічник Мірчі Луческу, який подав у відставку, виконуватиме обов'язки тренера команди. Про це повідомляють на офіційному сайті "Динамо".

Після поразки напередодні від принципового суперника донецького "Шахтаря" футболісти зібралися на клубній базі у Віті-Литовській.

"За результат завжди відповідають головний тренер і його тренерський штаб, ви відповідаєте за якість своєї гри", — такими були перші слова колишнього воротаря Олександра Шовковського вже в статусі головного наставника команди.

Він також додав, що у футболістів є певний рівень гри, нижче якого вони "не мають права опускатися".

Шовковський подякував за виконану роботу Мірчі Луческу, який був присутній на зборах команди, після чого румунського фахівця проводили оплесками.

Президент клубу Ігор Суркіс також поспілкувався з командою і тренерським штабом, подякував Містеру за час роботи з командою і зазначив, що перед командою все ще стоїть завдання виграти внутрішню першість (єдиний турнір, у якому "Динамо" продовжує брати участь).

"Я дуже вдячний Мірчі Луческу за його роботу в "Динамо". Справа навіть не в тому, що він двічі виводив команду в Лігу чемпіонів і вигравав трофеї, а в його професіоналізмі, досвіді та кроках щодо вдосконалення роботи клубної системи", — зазначив Ігор Суркіс.

За його словами, Луческу, крім досягнення результатів, ще й виховав багато талановитих гравців: цілий ряд динамівців і футболістів збірної пройшли його школу.

Президент клубу підкреслив, що рішення піти було суто особистим, оскільки у тренера був повний кредит довіри. Керівництво було готове чекати, поки він побудує нову команду, яка зможе успішно виступати в єврокубках.

"Ми були змушені прийняти таку позицію головного тренера", — зазначив Суркіс із надією, що переданий гравцям досвід допоможе вийти на новий рівень.

Олександр Шовковський має досвід роботи головним тренером "Динамо". Він керував командою наприкінці минулого сезону, коли Мірча Луческу відновлювався після операції на нозі та був на лікарняному.

Нагадаємо, що 3 листопада "Шахтар" обіграв "Динамо" на стадіоні ім. Лобановського з рахунком 1:0. Лобановського з рахунком 1:0. Перед матчем футболісти вшанували пам'ять українських захисників, а також беззмінного головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова, який помер 31 жовтня на 54 році життя.

Судячи з усього, поразка від принципового суперника стала вагомим аргументом, який змусив Луческу піти ще до завершення сезону.