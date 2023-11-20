Євро-2024: Україна зіграла внічию з Італією і втратила пряму путівку до Німеччини

Синьо-жовті все ж ще зможуть поборотися за право вийти на Євро через сито плей-офф Ліги Націй.

У матчі, в якому розігрувалася пряма путівка на Євро-2024, збірна України зіграла внічию з Італією на "БайАрені" в Леверкузені. Таким чином, відбірковий турнір обидві команди завершили з 14 очками. Але все ж таки італійці завдяки перемозі у попередньому матчі в Мілані напряму кваліфікувалися на європейський форум наступного року. Україна ж зможе пробитися на Євро через сито плей-офф Ліги Націй.

У першому таймі Італія здебільшого контролювала хід гри, але не змогла забити, хоча й створила безліч гольових епізодів. Загалом було дуже схоже на нещодавній матч збірних на Сан-Сіро.

У першій двадцятихвилинці матчу обидві команди мали чимало нагод для взяття воріт.

Після стартового натиску Скуадри Адзурри українці на 5-й хвилині відповіли ударом Віктора Циганкова з-за меж штрафного, але Де Дзербі з ударом впорався.

Олександр Зінченко

Італія у відповідь створила забійний момент на 7-й хвилині після розіграшу кутового, К'єза пробивав, здавалося, напевно, але м'яч звалився з ноги та пройшов над поперечиною.

Уже в наступній атаці Артем Довбик тікав по правому флангу, зупинили його тільки ціною жовтої.

Надалі Україна протягом кількох хвилин непогано тримала м'яч і загострювала гру біля воріт суперника, підсумком ударної п'ятихвилинки став постріл Георгія Судакова на підступах до штрафного — Доннарумма удар потягнув.

Італія відповіла своїм дальнім ударом від Барелли.

За пів години матчу Італія притиснула збірну України до воріт приблизно на 10 хвилин, за які накомбінувала на 3-4 моменти, близьких до так званих 100-відсоткових.

На 28-й хвилині Італія ледь не вийшла вперед після розіграшу кутового, а за хвилину Фраттезі вже в контратаці вийшов віч-на-віч із Трубіним, переграти якого все ж не вдалося.

За хвилину лівий захисник Феде Ді Марко опинився на позиції центрфорварда, але пробивав з офсайда.

На 32-й хвилині Джакомо Распадорі не вдалося занести м'яч уже в порожні ворота після прориву і прострілу Федеріко К'єзи.

Джакомо Распадорі не встиг дотягнутися до м'яча. Один із безлічі гольових епізодів збірної Італії.

Ігровий малюнок другого тайму став продовженням першого. Італія знову агресивно атакувала, а Синьо-жовті сподівалися на контрдії. Українська зв'язка з Жирони — Циганков-Довбик — часом непогано комбінувала.

Але Італія, загалом, більше володіла м'ячем: 38% до 62%, станом на 70 хвилин ігрового часу. В останні 20 хвилин матчу Україна створювала епізоди на підступах до штрафного. Головний тренер України Сергій Ребров навіть пішов ва-банк за п'ять хвилин до кінця основного часу, випустивши другого нападника в пару до Довбика, але забити такий потрібний м'яч все ж не вдалося.

Нагадаємо, що невдалий результат у матчі з Італією не став повною катастрофою: Синьо-жовті зможуть поборотися за вихід на Євро через плей-офф Ліги Націй. Місце для України звільнилося після того, як Сербія напряму вийшла на європейський футбольний форум.

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