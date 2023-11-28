Вирішальний матч Ліги чемпіонів: "Шахтар" — "Антверпен": де дивитися гру

Після чотирьох матчів "Шахтар" посідає третю сходинку в таблиці групи H. Нічия гарантує євровесну і вихід до Ліги Європи, але перемога — за вдалого для "гірників" рахунку в паралельному матчі "Барселона" — "Порту" — дасть змогу поборотися за плей-оф Ліги чемпіонів.

28 листопада "Шахтар" зіграє свій другий матч із бельгійським "Антверпеном" у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Гра відбудеться на гамбурзькому "Фолькспаркштадіоні", де українська команда проводить свої "домашні" матчі. Початок — о 19:45 за київським часом.

У попередньому матчі проти бельгійців "гірники", програючи після першого тайму 0:2, все ж таки здобули вольову перемогу. Дубль на рахунку Данила Сікана, ще один гол (зі штрафного) забив Ярослав Ракицький.

Також на "Фолькспаркштадіоні" "Шахтар" у першому турі ЛЧ програв "Порту" (1:3) і обіграв Барселону (1:0).

Шахтар — Антверпен — склади команд на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів: Шахтар — Антверпен: де дивитися матч

Матч між "Шахтарем" і "Антверпеном" у прямому ефірі транслюватимуть стримінгові платформи з 19:35 за Києвом.

Після чотирьох зіграних матчів у таблиці групи H "Шахтар" із 6 пунктами посідає третю сходинку. Нічия гарантує євровесну і вихід до Ліги Європи. Але перемога — за вдалого для "гірників" рахунку в матчі "Барселона" — "Порту" — дозволить зрівнятися за набраними очками з португальцями. А тоді після гіпотетичної перемоги в останньому турі на "Драгау" "Шахтер" опиниться в плей-оф Ліги чемпіонів. Але ж в першому матчі "Порту" все ж був непорядок сильнішим.

До слова, вихід до 1/16 фіналу ЛЧ дасть змогу "гірникам" заробити 9,6 млн євро.

Шахтар — Антверпен — Турнірна таблиця групи H

Шахтар — Антверпен: прогноз букмекерів

Букмекери розглядають "Шахтар" як фаворита цього протистояння. Після вдалого результату в матчі проти "Барселони" фахівці переглянули свої оцінки команди хорватського фахівця Марино Пушича.

Betfair пропонує поставити на перемогу українців із коефіцієнтом 2. Перемогу "Антверпена" оцінили в 3.5, нічия — 3.25.

На тотал більше (2,5) Bwin пропонує ставку з коефіцієнтом 1.77, тотал менше — 1.93.

Нагадаємо, що для того, щоб пробитися на Чемпіонат Європи в Німеччині, збірній України знадобиться обіграти збірну Боснії та Герцеговини, а потім переможця пари Ізраїль/Ісландія.

Також повідомлялося, що нічия з Італією не дозволила Україні напряму пробитися до Німеччини.