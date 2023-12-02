УЄФА виключив збірну Росії з Ліги націй 2024/25: Білорусь зіграє на нейтральному полі

Уперше з початку повномасштабного вторгнення в розіграші Ліги націй візьме участь збірна Білорусі, домашні матчі білоруських футболістів відбудуться на нейтральному полі.

2 грудня УЄФА затвердив процедуру жеребкування розіграшу Ліги націй сезону-2024/25. Виконавчий комітет не включив збірну Росії до списку команд, які візьмуть участь у турнірі. Про це стало відомо з публікації на сайті УЄФА.

Жеребкування турніру, в якому зіграють 54 команди, відбудеться 8 лютого 2024 року в Парижі о 20:00 за київським часом.

Водночас до участі в Лізі націй уперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну допустили команду Білорусі, яка раніше була відсторонена, але тепер проводитиме домашні матчі на стадіонах інших країн.

Збірна Росії не брала участі в попередньому розіграші Ліги та не зіграє в будь-якому іншому турнірі під егідою УЄФА щонайменше до березня 2025 року.

Учасники Ліги націй 2024/25:

Ліга націй 2024/25: збірні розподілені по чотирьох лігах і відповідних кошиках

Ліга А

Кошик 1. Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди

Кошик 2. Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина

Кошик 3. Швейцарія, Німеччина, Польща, Франція

Кошик 4. Ізраїль, Боснія, Сербія, Шотландія

Ліга В

Кошик 1. Австрія, Чехія, Англія, Уельс

Кошик 2. Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія

Кошик 3. Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія

Кошик 4. Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан

Ліга С

Кошик 1. Румунія, Швеція, Вірменія, Люксембург

Кошик 2 Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарери

Кошик 3. Північна Македонія, Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр

Кошик 4. Білорусь, Литва (або Гібралтар), Естонія, Латвія

Ліга D

Кошик 1. Гібралтар (або Литва), Молдова

Кошик 2. Мальта, Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Через вторгнення військ РФ в Україну міжнародна футбольна федерація ФІФА, як і УЄФА, з 2022 року відсторонила всі російські футбольні команди від будь-яких змагань.

Нагадаємо, що російський олігарх Роман Абрамович міг запропонувати Британії "кинути" Україну. Повідомляється, що підприємець нібито відмовляється підписувати угоду про передачу Києву 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд євро) від продажу "Челсі".

Також повідомлялося, що "Шахтар" гарантував собі євровесну завдяки мінімальній перемозі над бельгійським "Антверпеном". Перемога в наступному матчі в Порту дасть змогу продовжити виступи в найпрестижнішому європейському клубному турнірі й отримати призові — 9,6 млн євро.

Матч пройде на стадіоні "Драгау", у першому ж турі Ліги чемпіонів "Порту" впевнено розібрався з "гірниками".