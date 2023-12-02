Євро-2024: відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату з футболу (таблиця)

У результаті жеребкування Україна отримала практично найлегших із можливих суперників.

У німецькому Гамбурзі в суботу, 2 грудня, відбулося жеребкування фінального етапу Євро-2024 з футболу. Про це повідомляє "Футбол 24".

Збірна України гратиме з Бельгією, Словаччиною та Румунією, однак для цього потрібно спочатку пройти плей-оф відбору, щоб потрапити до фінальної частини Євро-2024.

"Збірна України, якщо вийде на чемпіонат Європи, буде в групі Е. Це один із найлегших квартетів, до яких можна було потрапити, оскільки під час жеребкування ми перебували в четвертому кошику. Звісно, Бельгія — одна з найсильніших збірних континенту, але змагатися з Румунією та Словаччиною не просто можна, а потрібно це робити успішно", — підкреслили спортивні експерти.

На момент жеребкування відомі 21 із 24 учасників фінального раунду першості континенту. Ще три учасники визначаться в плей-офф відбору в березні 2024 року.

"Зазначимо, що збірна України також має шанс пробитися на Євро-2024 через плей-офф відбору. У плей-офф Україна грає: у півфіналі проти Боснії та Герцеговини, а у фіналі переможець цієї пари зустрінеться з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія", — пояснює видання.

Результати жеребкування Євро-2024 з футболу

Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія.

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія.

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія.

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди (переможець шляху А).

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина (переможець шляху В).

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія (переможець шляху С).

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Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 відбудеться наступного літа в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.

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Також повідомлялося, що "Шахтар" гарантував собі євровесну за рахунок мінімальної перемоги над бельгійським "Антверпеном". Перемога в наступному матчі в Порту дасть змогу продовжити виступи в найпрестижнішому європейському клубному турнірі й отримати призові — 9,6 мільйона євро.