Помер футболіст століття Франц Беккенбауер, який програв "Золотий м'яч" Олегу Блохіну

За словами журналістів Kicker, Кайзер Франц — набагато більше явище, ніж просто найкращий з німців, який коли-небудь виходив на поле в шортах. Він один із трьох людей, хто вигравав чемпіонати світу як футболіст і як тренер. До слова, після програного в Києві Суперкубка він "передав" "Золотий м'яч" Олегу Блохіну, але через рік індивідуальна нагорода до нього знову повернулася.

Легенда збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Франц Бекенбауер помер уві сні в ніч 7 січня. Йому було 78 років. Про це повідомляє видання FourFourTwo.

"Із глибоким жалем повідомляємо, що мій чоловік і наш батько Франц Бекенбауер учора, в неділю, помер тихо уві сні, в оточенні сім'ї. Просимо сумувати в тиші й утриматися від будь-яких запитань", — повідомили родичі.

Прозваний Кайзером (імператор — нім.), Бекенбауер підіймав Кубок світу як гравець збірної ФРН 1974 року, а 1990 року він привів збірну до тріумфу на світовій першості вже в статусі її тренера — подібне досягнення підкорялося лише трьом. Крім Кайзера Франца, чемпіонати світу як футболісти й тренери вигравали тільки Дідьє Дешам і Маріо Зачало. Бразильський чемпіон помер два дні тому, 6 січня у віці 92 років.

Франц Беккенбауер

Бекенбауер вважається одним із найвидатніших футболістів в історії гри. Він єдиний захисник, який двічі вигравав індивідуальну нагороду "Золотий м'яч" (приз, заснований журналом France Football найкращому гравцю року).

Перші 14 років своїх виступів він провів у мюнхенській "Баварії", а згодом був її президентом. Ігрову кар'єру завершував у нью-йоркському "Космосі", і, крім цього, захищав кольори "Гамбурга".

Як тренер працював зі збірною Західної Німеччини, "Марселем" і "Баварією".

Загалом легенда німецького футболу виграв п'ять титулів Бундесліги як гравець і тренер, три європейські кубки та багато іншого.

Франц Бекенбауер і Дієго Марадона, 1978 рік Фото: wiki

Як з'явилося прізвисько Кайзер Франц

Своїм титулом Кайзер він завдячує австрійському імператору Францу Йосифу. В одному з інтерв'ю Бекенбауер розповів, що наприкінці 60-х "Баварія" грала товариський матч у Відні, а навпроти готелю — пам'ятник Францу Йосифу. Фотограф попросив попозувати на його тлі, а потім розіслав знімок в усі газети.

Франц Бекенбауер

Зараз в Іспанії та низці інших країн провідних захисників так і називають "кайзер".

Кращого, ніж Бекенбауер, не було до нього і не буде після, цитує Kicker давнього товариша по збірній Гюнтера Нетцера. У Німеччині Бекенбауер чотири рази ставав найкращим року. Зрештою в Німеччині його назвали "футболістом століття".

"Але він був і залишається набагато більшим, ніж найкращий німець, який коли-небудь виходив на поле в шортах", — пишуть автори Kicker.

Бекенбауер і Україна

1975 року Бекенбауер разом із "Баварією" приїхав до Києва на фінал Суперкубка УЄФА. Київське "Динамо" тоді виграло Кубок володарів кубків і зійшлося з німцями як переможцями Кубка європейських чемпіонів у двоматчевому протистоянні. Кияни домоглися сенсаційної перемоги в гостях 0:1, а вдома були 2:0. Усі три м'ячі забив Олег Блохін.

Протистояння назвали поєдинком двох яскравих зірок європейського футболу. Бекенбауер їхав до Києва у статусі найкращого гравця Європи, але після програного Суперкубка в опитуванні на переможця "Золотого м'яча" першим став уже Олег Блохін.

Франц Бекенбауер і Анатолій Коньков

Востаннє Бекенбауер був у Києві вже як футбольний функціонер. Під час візиту 2006 року він також зустрівся з президентом України Віктором Ющенком.

Співчуття футбольного світу

"Важко чути звістки про те, що Франц Бекенбауер помер. Один із великих у нашій грі. Дер Кайзер виграв усе завдяки своїй грації та шарму. RIP", — написав у соцмережі X колишній футболіст збірної Англії Гарі Лінекер.

"Тріумфатор Чемпіонату світу як гравець і як менеджер, Дер Кайзер був елегантний у своїй перевазі над суперниками. Його завжди пам'ятатимуть", — написало керівництво Англійської прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що 8 січня після тривалої хвороби та лікування за кордоном помер Богдан Шершун — колишній футболіст збірної України та "Дніпра". Йому було 42 роки, головне досягнення в клубній кар'єрі — перемога в Кубку УЄФА у складі московського "ЦСКА".

Раніше повідомлялося, що 29 грудня 2022 року у віці 82 років помер король футболу Пеле.

1 березня минулого року помер колишній французький футболіст Жюст Фонтен — рекордсмен за забитими голами на Чемпіонаті світу 1958.