Нехай буде з тобою Сила. Які навички качати в першу чергу у Star Wars Jedi: Survivor

Список обов'язкових навичок, які знадобляться для проходження на початку гри.

У грі Star Wars Jedi: Survivor для гравців відкривається величезна кількість навичок, і деякі з них повинні бути вивчені раніше за інших, щоб гра стала цікавішою.

Як і в більшості інших ігор, у грі Star Wars Jedi: Survivor навички купуються за очки, які зокрема заробляються під час сутичок з ворогами та босами. Також можна шукати різні відгомони Сили, які дозволяють заглядати в минуле та відкривають очки досвіду.

Звичайно, гра дозволяє відкрити всі можливі навички, але для цього доведеться витратити не один десяток годин.

Star Wars Jedi: Survivor: навичка виживання

Вашому персонажу Келу Кестісу знадобиться кожна частка здоров'я, яку він зможе отримати. Тому необхідно прокачати кожну навичку, яка дозволяє збільшити виживання Кела (центральний стовпець навичок). Також не зайвим буде отримати Поліпшену формулу стимулятора, яка підвищує лікувальний ефект від прийому стимуляторів, одночасно Командна робота скорочує час, необхідний для лікування.

Крім цього, навичка Сфокусований погляд допоможе персонажу автоматично уникати ударів, коли буде затиснута кнопка ухиляння.

Star Wars Jedi: Survivor: прокачування світлового меча

Апгрейд світлового меча в грі Star Wars Jedi: Survivor повністю залежить від того, який вид меча і стійку ви виберете: з одинарним лезом, двома лезами, стійку двома мечами та інше.

Одинарний меч у Star Wars Jedi: Survivor:

Келу потрібно розблокувати навичку Стрімкий удар (Lunging Strike). Навичка "Повітряний напад" (Aerial Assault) дозволяє завдавати ударів зверху, завдає більшої шкоди та приголомшує ворогів. Цю навичку можна поліпшити до "Повітряний ас" (Aerial Ace).

Подвійний меч у Star Wars Jedi: Survivor:

Навичка "Вихрове занурення" (Vortex Dive) — коли Кел кидається вперед, обертаючи світловий меч навколо себе, такий кидок допомагає зламати захист навіть досить сильних ворогів. "Подвійна орбіта" (Double Orbit) — Кел кидає свій меч навколо осі, що дозволяє відкинути ворогів.

Парний меч у Star Wars Jedi: Survivor:

Прокачуйте навички поки не дістанетеся до уміння "Танцюючі мечі" (Dancing Dlades), щоб кидати свої світлові мечі у ворогів.

Перехресна стійка у Star Wars Jedi: Survivor:

"Розриваючий удар" (Rending Swipe) і "Розсікаючий удар" (Sundering Swipe) є надзвичайно потужними атаками, спрямованими на одного або кілька ворогів. Але треба враховувати, що час виконання цих атак досить великий, тому необхідно бути достеменно точним.

Бластер у Star Wars Jedi: Survivor:

Прокачуйте свої навички поки вам не відкриється можливість "Швидкий малюнок" (Quick Draw), який досить довго заряджається, зате дозволяє вкласти відразу кілька супротивників одночасно.

Star Wars Jedi: Survivor: прокачування джедайської Сили

У грі варіантів удосконалення Сили звичайно, не так багато, як наприклад умінь, що стосуються володіння світловим мечем, але все ж таки доведеться визначитися з деякими з них.

Келу Кестісу обов'язково варто освоїти навичку Невблаганне тяжіння (Unrelenting Pull), яке діє навіть на сильніших супротивників. Підіймати та жбурляти ворогів за допомогою Сили також дуже знадобиться у бою та для виконання завдань.

Скидання навичок у Star Wars Jedi: Survivor

Не варто забувати, що гра дозволяє користувачам скидати навички в будь-який час, що дозволяє експериментувати з різними комбінаціями. Перше скидання навичок буде безкоштовним, а за всі наступні доведеться заплатити одне очко досвіду.