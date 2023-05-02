Еш усіх заріж. Чи з'явиться в Mortal Kombat 12 головний герой зі "Зловісних мерців"

Чутки про те, що у грі з'явиться новий персонаж Еша Вільямса, ведуться вже давно.

Напередодні презентації Mortal Kombat 12, яка може відбутися вже у травні, знову постало питання про те, який новий персонаж з'явиться у культовому файтингу, пише Comicbook.

Поки не ясно, де і коли буде представлена гра, але вже відомо, що в ній не буде "запрошеного персонажа", який був зрештою виключений з Mortal Kombat 12.

Ще кілька років тому до мережі потрапив список для Mortal Kombat 11, який залишила сама компанія-розробник NetherRealm Studios. Розробники залишили у файлах імена персонажів, які згодом справді з'являлися у культовій грі, все окрім Еша Вільямса зі "Зловісних мерців".

Передбачається, що затримка з появою Еша в Mortal Kombat відбулася через проблеми з ліцензуванням, але плани ввести персонажа в гру не скасовували донедавна.

На підтвердження цього актор Брюс Кемпбелл, який зіграв Еша Вільямса, висловився проти такої ідеї. Він вважає, що його персонаж повинен з'являтися лише в іграх, створених за мотивами "Зловісних мерців".

"Я не хочу, щоб Еш з'являвся в чужих іграх. Інші персонажі, такі як Фредді та Джейсон, повинні бути в грі "Зловісні мерці". Ви повинні мати можливість пограти за Фредді, пограти за Джейсона, а потім Еш повинен битися з усіма цими. хлопцями", — заявив актор.

Кемпбелл не конкретизував, що йдеться про Mortal Kombat, але наголосив, що "не зацікавлений у тому, щоб позичати Еша".

У будь-якому випадку, Кемпбелл не має прав на персонажа фільмів, але без його згоди, навряд чи Еш Вільямс з'явиться у грі. Навіть якщо це якимось чином станеться, то швидше за все персонаж матиме інший голос і, можливо, інше обличчя.