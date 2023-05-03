Гаванський синдром. Вчені записали шум, який "зводив з розуму" американських дипломатів на Кубі (відео)

Одні називають його масовою істерією, інші — вважають найновішою зброєю. Що це насправді?

Ця історія бере свій початок у 2016 році у Гавані на Кубі, коли військовослужбовці та співробітники дипломатичної служби США заявили про загадкові симптоми. Тоді йшлося про якийсь звук, який викликав головний біль і дзвін у вухах у людей, пише IFLScience.

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З того часу співробітники США у всьому світі час від часу стикаються з тим, що називають "гаванським синдромом". Однак дослідники досі не розуміли з чим може бути пов'язаний такий стан. Зазначимо, що цей стан, як правило, супроводжується такими симптомами як:

запаморочення;

шум у вухах;

біль у вухах;

когнітивна дисфункція;

головний біль.

Втім, дослідники зазначають, що у різних пацієнтів іноді спостерігаються різні симптоми. Тепер офіційний представник США, колишній держслужбовець, опублікував запис дивного звуку, який, ймовірно, може спричинити виникнення гаванського синдрому. Дослідники зазначають, що цей звук може бути "побічним продуктом джерела хвороби", проте він не здатний нашкодити слухачам.

Зазначимо, деякі надзвичайно складні випадки гаванського синдрому призводили до пошкодження головного мозку, проте вчені досі не знають, чи був синдром причиною розвитку цього стану.

ВАЖЛИВО. Прослуховування запису звуку не завдає шкоди, це побічний продукт

У новому дослідженні 7 різних урядових установ США розглянули понад тисячу випадків "аномальних пригод зі здоров'ям" у 90 різних країнах. Усі вони дійшли висновку, що фактична причина не зрозуміла, проте це навряд чи схоже на сплановану акцію третьої держави.

Наразі існує кілька робочих теорій. По-перше, більшість випадків можна пояснити природними причинами чи стресом. По-друге, синдром може бути викликаний роботою якогось пристрою, по-третє, виною всьому є масова істерія та шум, який видають комахи.

Зазначимо, що існують також дивовижні теорії про те, що виною всьому дивовижний "мікрохвильовий" пристрій, який третя країна використовує як зброю проти співробітників США. Ба більше, прихильники цієї теорії також посилаються на російські дослідження в галузі енергетичної зброї.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що людський мозок ніколи не дорослішає по-справжньому.