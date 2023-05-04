Перемогти зло на "максималках": які системні вимоги у нового Diablo 4

Пропонуємо перевірити свої ПК, чи впораються вони з очікуваним релізом культової гри.

Користувачі, які планують проходити Diablo IV на своїх ПК, тепер можуть дізнатися про системні вимоги гри, яка вийде на початку червня, пише Gamespew.

Загалом, для того, щоб пройти гру, вам не знадобиться надпотужний ПК. Проблеми не повинні виникати поки вас задовольнятиме роздільна здатність 1080p або навіть 720p при низьких налаштуваннях і 30 кадрах в секунду.

Але якщо вам захочеться 4K з налаштуваннями Ultra, тут починається зовсім інша історія. Для таких налаштувань вам знадобиться Nvidia RTX 3080, новий i7 або Ryzen 7 і потужні 32 ГБ оперативної пам'яті.

Єдиний нюанс, який торкнеться всіх гравців – це вільне місце на диску. Гра Diablo 4 спочатку вимагатиме 90 ГБ вільного місця, і ці цифри можуть збільшитись при установці гри. Також розробники рекомендують встановлювати гру на SSD-накопичувач, оскільки стандартний жорсткий диск може загальмувати гру.

Офіційний трейлер до гри Diablo IV

Мінімальні системні вимоги для Diablo 4

Запуск Diablo 4 з вихідною роздільною здатністю 1080p, роздільною здатністю рендерингу 720p, низькими налаштуваннями графіки та частотою 30 кадрів в секунду.

ОС: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша

Процесор: Intel Core i5-2500K або AMD FX-8350

Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ

Графіка: NVIDIA GeForce GTX 660 або AMD Radeon R9 280

DirectX: версія 12

Накопичувач: SSD з 90 ГБ вільного місця

Інтернет: широкосмугове з'єднання

Середні вимоги до Diablo 4

Запуск Diablo 4 з роздільною здатністю 1080p, середніми налаштуваннями графіки та 60 кадрів в секунду.

ОС: 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша

Процесор: Intel Core i5-4670K або AMD Ryzen 1300X

Пам'ять: 16 ГБ ОЗУ

Графіка: NVIDIA GeForce GTX 970 або AMD Radeon RX 470

DirectX: версія 12

Накопичувач: SSD з 90 ГБ вільного місця

Інтернет: широкосмугове з'єднання

Високі системні вимоги для Diablo 4

Запуск Diablo 4 з роздільною здатністю 1080p, високими налаштуваннями графіки та 60 кадрів на секунду.

ОС : 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша

Процесор : Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 2700X

Пам'ять : 16 ГБ ОЗУ

Графіка : NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX : версія 12

Накопичувач : SSD з 90 ГБ вільного місця

Інтернет : широкосмугове з'єднання

"Ультра" системні вимоги для Diablo 4

Запуск Diablo 4 з роздільною здатністю 4K, ультра-графічними налаштуваннями та частотою 60 кадрів за секунду.

ОС : 64-бітна Windows 10 версії 1909 або новіша

Процесор : Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 7 2700X

Пам'ять : 32 ГБ ОЗУ

Графіка : NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series для повністю підтримуваного DLSS3 або AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX : версія 12

Накопичувач : SSD з 90 ГБ вільного місця

Інтернет : широкосмугове з'єднання

Для того, щоб порожньою не витрачати гроші на гру, яка може і не запуститися на вашому ПК, розробники пропонують користувачам пограти в бета-версію Diablo 4 Server Slam. Вона стане доступною у травні.