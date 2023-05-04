Світловий меч на капець міняй. У Star Wars Jedi: Survivor додали режим для джедаїв із арахнофобією (фото)

Користувачі, які бояться павуків, тепер можуть видозмінити їх у самій грі.

Гра Star Wars Jedi: Survivor може похвалитися дійсно великою кількістю налаштувань спеціальних можливостей, починаючи від палітри кольорів до складності гри, пише Distractify.

Серед таких спеціальних можливостей виявилася одна, яка, схоже, не була передбачена ще жодним розробником ігор. Star Wars Jedi: Survivor передбачає активізацію безпечного режиму для людей, які страждають від арахнофобії.

Як увімкнути безпечний режим арахнофобії в Star Wars Jedi: Survivor

У меню загальних налаштувань гри потрібно знайти вкладку "Доступність" (Accessibility), яку необхідно прокрутити трохи вниз і вибрати потрібний режим.

"У мене немає арахнофобії, але мені дійсно подобається така додаткова можливість у грі. Ніколи раніше не бачив нічого подібного в іграх", — написав один із користувачів Reddit.

Зазначається, що безпечний режим для арахнофобів можна вмикати й вимикати в будь-який момент гри. Він змінюватиме зовнішній вигляд павуків у деяких зонах гри.

Фото: Star Wars Jedi: Survivor

Крім того, що спеціальний режим змінює зовнішній вигляд противників-павуків, він також впливає на кількість ворогів, що з'являються в зоні. Відповідно до скриншотів із гри, режим арахнофобії розбиває павуків на полігональні структури, щоб вони не мали вигляд павуків.

Фото: Star Wars Jedi: Survivor

Попри свій безглуздий вигляд, видозмінені павуки завдаватисуть тієї ж шкоди з аналогічними схемами атак із тим же запасом здоров'я. Словом, розробники подбали про те, щоб гравці з арахнофобією нічого не втратили в грі.

Нагадаємо, що гра Star Wars Jedi: Survivor уже доступна для PS5, Xbox Series X/S і ПК.