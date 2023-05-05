Використали "скажений мед": як солдати вбили римські колони під час Третьої Мітрідатової війни

Ворожі солдати використали один із видів меду, щоб знищити цілу римську військову колону під час Третьої Мітрідатової війни.

У хитромудрому і жорстокому нападі, що увійшов в історію, ціла римська військова колона стала жертвою ворожої засідки, яка використовувала галюциногенний мед, вироблений бджолами, що мешкали вздовж узбережжя Чорного моря. Відомий як "божевільний мед", цей п'янкий напій здатен тимчасово дезорієнтувати споживача, роблячи його вразливим і нездатним захиститися від нападників, пише IFLScience.

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Цей інцидент стався під час Третьої Мітрідатової війни, коли Римська імперія розширювала свою владу в Анатолії між 73 і 63 роками до нашої ери. Однак римські війська зіткнулися з грізним супротивником в особі понтійського царя Мітрідата VI, якого небезпідставно називали царем-отруйником.

Мітрідат мав репутацію, гідну лиходія з бондіани, оскільки став одержимим отрутами після того, як його батька вбили за допомогою однієї з них. Відомий своїм розумом і захопленням фармакологією, античний правитель успішно розвинув толерантність до кількох смертельних отрут, регулярно вживаючи сублетальні дози — практика, яка і сьогодні відома як мітрідатизм.

Коли римляни прибули на місце подій, Мітрідат був більш ніж готовий продемонструвати свою нетрадиційну військову тактику. Згідно з історичними джерелами, його війська пускали отруєні стріли в загарбників, випускали "ос і диких звірів" у римські облогові тунелі і навіть створювали хімічну зброю з нафти.

Під час нападу в 65 році до н. е. союзники Мітрідата використали "скажений мед", щоб знищити цілу римську колону. Його виробляють, які харчуються нектаром певного виду рододендрона, і він містить високу концентрацію граянотоксинів, класу нейротоксинів, здатних у невеликих дозах викликати галюцинації, втрату координації та нудоту. Більша кількість речовини може навіть спричинити серйозні серцеві ускладнення.

За свідченням стародавнього історика Страбона, союзні війська стратегічно розставляли миски з "божевільним медом" на шляху римських воїнів, що наступали. Як тільки солдати випивали мед і втрачали орієнтацію, древні люди легко нападали і розправлялися з ними.

Хоча це був не перший випадок отруєння античного військового підрозділу медом, грецький полководець Ксенофонт зазначав, що сотні його солдатів страждали від блювоти та діареї, але жоден з них не помер. Токсини в разі отруєнні граянотоксином швидко метаболізує організм, що робить отруєння рідко смертельним.

Проте військам Мітрідата вдалося зловити римських солдатів на піку їхнього божевілля, спричиненого медом, і успішно винищити їх. Ця незначна перемога, однак, не переломила хід війни, яка врешті-решт призвела до знищення Понтійського царства римською армією.

Щодо самого Мітрідата, то, за легендою, після поразки він намагався покінчити життя самогубством, але його організм вже настільки звик до дії отрути, що йому довелося попросити свого охоронця завершити справу.

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