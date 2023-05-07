Їх вдалося знайти: вчені припускають, що позаземне життя існує на супутниках Урану

Космічний апарат NASA "Вояджер-2" зробив приголомшливе відкриття про супутники Урана, яке заінтригувало вчених — можливість існування інопланетного життя.

Чи може позаземне життя ховатися набагато ближче, ніж ми думаємо? На думку експертів, відповідь позитивна. Насправді цілком можливо, що інопланетні форми життя приховані на супутниках, що обертаються навколо Урана, планети, розташованої за три мільярди кілометрів від Землі. Уран має загалом 27 супутників, кожен з яких названий на честь персонажів класичної англійської літератури, написаної Вільямом Шекспіром та Александром Поупом, пише Mirror.

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Космічний апарат NASA "Вояджер-2" відвідав Уран ще у 1986 році, але дані, які він зібрав, аналізують і досі. NASA переглянула ці дані і тепер вважає, що чотири супутники Урана — Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон — можуть бути домівкою для величезних океанів, розташованих на глибині кількох кілометрів під крижаною поверхнею. Експерти припускають, що ці океани можуть кишіти позаземним життям.

Джулі Кастілло-Рожес, провідна авторка дослідження з Лабораторії реактивного руху NASA, сказала: "Що стосується малих тіл, то раніше вчені вже знаходили докази існування океанів у кількох малоймовірних місцях. Отже, існують механізми, які ми не до кінця розуміємо. Ця стаття досліджує, що це можуть бути за механізми і як вони пов'язані з багатьма тілами в Сонячній системі, багатими на воду, але з обмеженим внутрішнім теплом".

Тепер NASA закликає майбутні космічні місії до Урана продовжити дослідження. У звіті йдеться: "П'ять великих супутників Урана є важливими цілями для майбутніх космічних місій. Щоб мотивувати та інформувати про дослідження цих супутників, ми моделюємо їхню внутрішню еволюцію, сучасну фізичну структуру, а також геохімічні та геофізичні ознаки, які можна виміряти за допомогою космічних апаратів".

Якщо на супутниках збереглася рідина до наших днів, то на Аріелі та Умбріелі можуть існувати залишкові океани товщиною менш як 30 км, а на Титанії та Обероні — менш як 50 км. Однак збереження рідини сильно залежить від властивостей матеріалу і, можливо, від невідомих динамічних обставин.

Дослідники також зазначають, що Міранда навряд чи може містити рідину в цей час, якщо тільки вона не зазнала приливного нагрівання кілька десятків мільйонів років тому. Вони припускають, що тонкі залишкові шари можуть бути гіперсолоними, а їхні індуковані магнітні поля можуть бути виявлені майбутніми магнітометрами на базі космічних апаратів.

Нещодавно Каліфорнійський університет проаналізував, чи могло розумне позаземне життя відповісти на сигнали, надіслані з Землі у далекий космос. Експерти проаналізували сигнали, щоб побачити, чи могли вони досягти своєї мети, і дійшли висновку, що якщо так, то ми можемо отримати відповідь вже у 2029 році.

Раніше Фокус писав про ймовірні причини, чому нам так і не вдалося виявити інопланетян. Дослідник дав ще одне пояснення "радіомовчання" з космосу. На це його надихнула звичайна губка.