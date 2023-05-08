Майже 2 млн років тому. Вчені виявили, коли вперше з'явився рак у людини

Рак може здатися сучасною хворобою, але він уражає людей протягом багатьох століть. Першим випадком вважається рак у кістці великого пальця ноги давнього родича людини.

Вчені виявили численні доісторичні останки людей, що вказують на наявність раку. Окрім цього, дослідники виявили перші згадки про це смертельне захворювання у древніх письмових джерелах, пише Live Science.

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Вважається, що перші свідчення про рак віком 1,7 мільйона років. Ця людина, яка хворіла на нього, ймовірно, належала до виду Paranthropus robustus або Homo ergaster, жила зі злоякісною пухлиною в кістці лівого пальця ноги.

Археологи виявили останки в печері Сварткранс, вапняковому родовищі в Південній Африці. Там знаходиться найбільша концентрація скелетів древніх людей та їхніх близьких родичів.

Коли дослідники порівняли знімки комп'ютерної томографії (КТ) скам'янілої кістки пальця ноги із зображеннями сучасних випадків остеосаркоми, агресивної форми раку, яка починається в клітинах, що формують кістки, вони одразу розпізнали характерний вигляд остеосаркоми, схожий на цвітну капусту.

На сьогодні остеосаркома дуже поширений вид раку кісток у людей, який може виникнути в будь-якому віці, хоча найчастіше спостерігається у дітей, підлітків і молодих людей. Однак, хоча вік цієї доісторичної людини невідомий, схоже, що вона була дорослою, кажуть дослідники.

Цілком зрозуміло, що найдавніший відомий випадок раку виявили в кістці, оскільки органи, шкіра та інші м'які тканини схильні до розпаду набагато більше за кістки.

Однак, навіть якщо рак присутній у скам'янілості, його не так просто помітити неозброєним оком, а тому важливі подальші детальні дослідження.

Найдавніші згадки про рак

Папірус Едвіна Сміта — рукопис Стародавнього Єгипту, датований XVI століттям до н. е., що має тексти медичного характеру, зокрема з хірургії

У 3000 році до нашої ери Імхотеп — давньоєгипетський математик, лікар і архітектор — написав те, що стало відомим як "Папірус Едвіна Сміта", підручник про тілесні травми та хірургічні процедури. В тексті він детально описав 48 медичних випадків, зокрема кілька випадків раку молочної залози.

Рукопис написаний ієратичним письмом, яке використовували в Стародавньому Єгипті паралельно з ієрогліфічним письмом, особливо для світських документів адміністративного, торгового, правового характеру. Згодом його переклав американський археолог Джеймс Генрі Брестед англійською мовою.

Древній лікар описав характеристики різних типів пухлин, зокрема молочної залози. Окрім цього він наводить кілька прикладів лікування. На жаль, у розділі "терапія" пухлини молочної залози він написав: "не існує".

А проте він зазначив найкращі методи лікування інших типів пухлин, які включали створення мазі з жиру, меду і ворсу.

Дослідники не можуть відповісти, як саме розвивалися ці випадки доісторичного раку. Як і люди, які жили до нас, ми все ще намагаємося з'ясувати, що спричиняє це захворювання і як найкраще його лікувати.

Раніше Фокус розповідав про те, як римляни лікували хворих. Вони використовували "сечові колби" для нюхання і дегустації сечі.

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